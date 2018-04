Zažijte středověké Vánoce v Řepoře

Poloha skanzenu: Praha 13 - Stodůlky, Řeporyje

Přístup ze Stodůlek:

Metro B - Stodůlky, z Šostakovičova náměstí ulicí Hábova na jih a přes ulici Jeremiášovu směrem na Řeporyje (orientační bod - betonové silo s nápisem "Meindl"). Cesta značena hnědo-bílou turistickou pásovou značkou. Vzdálenost cca 600 m.

Přístup z Řeporyjí:

Z Řeporyjského náměstí ulicí K Třebonicům, pak vpravo podél Dalejského potoka ulicí Ve výrech až na její konec. Cesta značena hnědo-bílou turistickou pásovou značkou. Vzdálenost cca 1100 m. Parkování:

Vozidla nelze v blízkosti skanzenu zaparkovat (zákaz vjezdu), možnost omezeného parkování v okolí stanice metra Stodůlky a podél ulice Jeremiášova. Vyhrazené parkoviště pro vozidla invalidů na konci ulice Ve výrech. Vstupné: děti do 1 metru zdarma, děti od 6 do 15 let Kč 30,-, děti od 15 let, studenti, důchodci Kč 40,-, dospělí Kč 50,-, rodinné vstupné (dvě děti, dva dospělí) Kč 130,- Více o městečku a jeho obyvatelích zjistíte na e-mailu:

e-mail: info@repora.cz

tel.: 241727970, 603/267196, 724/234678