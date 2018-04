Zažijte pravý středověk! Na hradě Kost začínají historické slavnosti

Historické slavnosti vrátí Kost na dva dny do časů gotiky. Na hradě i v podhradí se usadí šlechta, poddaní, šermíři, kejklíři, tanečnice i středověcí muzikanti. Hodovat a veselit se bude v sobotu i v neděli od 9 do 18 hodin.



Ať už se na hradě vydáte kamkoliv, všude narazíte na dobovou podívanou. Na hradním parkánu vás přivítá dravá zvěř. Postoupíte-li dál na nádvoří, budete svědky šermířských soubojů. Válečníci vám předvedou, jak se chystají do bitvy a jak vypadala vojenská morálka. Nad vámi se budou procházet provazochodci a hlavy vám zamotají také kejklíři i taneční reje.

Historické slavnosti na hradě Kost se letos konají už po deváté.

Chcete-li se podívat, jak se kdysi vařívalo a hodovalo, vyrazte do černé hradní kuchyně. Ochutnávání je tam povoleno a budete-li mít štěstí, nechají vás přiložit ruku k dílu. Pro hudební zážitek se vydejte do hradní kaple, kde bude hrát středověká hudba doprovázená zpěvem pěvkyň ze širokého okolí. V komnatách zase poznáte šlechtický život v dobách renesance.



Do hradní mučírny s katem Hermanem

Ať už na Kosti probíhají slavnosti nebo ne, do konce října zde můžete potkat kata Hermana, tajemného hradního průvodce. Pokud se s ním dáte do řeči, zavede vás do mučírny, kde si rád zkouší na pocestných účinnost svých mučicích nástrojů. Předvádí také katovské řemeslo a vypráví hradní legendy.



Prohlídky hradu kost s katem Hermanem jsou součástí projektu „Otevřte 13. komnatu“. V období letních prázdnin probíhají od pondělí do pátku vždy v 10, 13 a 15 hodin. Po celou turistickou sezonu navíc můžete vidět rytířské turnaje na kolbišti pod hradem.



8 vteřin dlouhá zámecká ozvěna

Jen tři kilometry jižně od hradu Kost leží zámek Humprecht. Nelze ho přehlédnout – stojí na vysokém kopci Palánku u města Sobotka na Jičínsku. Návštěvníky láká hlavně jeho 16 metrů vysoká hodovní síň s jedinečnou akustikou. Zavoláte-li, uslyšíte svou šesti až osmivteřinovou několikanásobnou ozvěnu.

Zámek Humprecht v Českém ráji vyniká jedinečnou akustikou.

V období letních prázdnin je zámek otevřený denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.



Do rodného domu Fráni Šrámka

Sobotka u Jičína je také rodnou hroudou spisovatele a básníka Fráni Šrámka. V jeho domě vznikla zábavná multimediální výstava o jeho životě a díle. Autoři do ní zahrnuli audio, video, 3D exponáty i tvůrčí úkoly – zkrátka tady jdou s dobou!

Rodný dům spisovatele Fráni Šrámka v Sobotce u Jičína.

Na návštěvu můžete přijít kterýkoliv den v týdnu mezi 9. a 17. hodinou.



Za Rumcajsem do Jičína

Čtrnáct kilometrů východně od Sobotky leží Jičín – „rodiště“ pohádkových postaviček Rumcajse, Manky a Cipíska. Loupežnické rodince dal výtvarnou podobu vynikající český malíř a ilustrátor Radek Pilař. Jemu i jeho dílu je věnována stálá expozice v prostorách jičínského zámku a Valdické brány na Valdštejnově náměstí v centru města.

Rumcajsův svět je interaktivní galerie v jičínském zámku vytvořená na motivy obrázků Radka Pilaře.

Do Českého ráje cesta příjemná je

Jičín je také ideálním východištěm turistických výletů. Leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj, která ukrývá 10 přírodních rezervací a 10 přírodních památek.

Prachovské skály jsou nejznámější částí chráněné krajinné oblasti Český ráj

Nejznámější částí Českého ráje jsou bezpochyby Prachovské skály, ráj pro horolezce. Toto skalní město leží necelých 10 kilometrů severozápadně od Jičína. Místem vás provede naučná stezka s informačními panely.