Zažijte noční kouzlo skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě

Tropický skleník Fata Morgana najdete na prosluněném jižním svahu trojské stráně mimo areál venkovních expozic Botanické zahrady. Zajímavá moderní budova vás zaujme hned na první pohled svým neobvyklým půdorysem. Uvnitř potom najdete unikátní expoziční plochu rozdělenou do tří částí s rozdílnou teplotou. Těšit se můžete na rostliny, které se nachází v tropickém i v subtropickém časovém pásmě.

Výlet přes exotické hory, pouště a polopouště, to vše zažijete v tropickém skleníku. V první části naleznete australskou buš, ukázku vzácné flóry z Madagaskaru či vegetaci jižního Mexika a jižní Afriky. Druhá a zároveň největší část skleníku je věnována tropickým lesům Jižní Ameriky a vybraným částem Střední Ameriky. Naleznete zde také flóru Austrálie a Oceánie, Afriky a Madagaskaru, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín.

V poslední třetí části překonáte drsné prostředí vysokých hor, kde jsou rostliny amerických And, horských oblastí pevninské i ostrovní Asie a subtropické jižní Afriky. Během prohlídky můžete slyšet různé živočichy, jelikož je skleník ozvučen. Nabízí zvuky více než osmdesáti živočichů, přepadnout vás může například bouřka nebo tropický liják. Ale nemusíte se bát, že zmoknete, vše uslyšíte pouze z reproduktorů.

Zaposlouchejte se do zvuků džungle, která nikdy nespí

Skleník Fata Morgana uchvátí návštěvníky v jakémkoli ročním období. Ve dne je pro většinu návštěvníků známý, ale večerní procházka je naprosto ojedinělý zážitek. Tajemná atmosféra, intenzivnější vůně rostlin, setmělý prales či kuňkání tropických žabek, i za takovými zážitky můžete vyrazit do Botanické zahrady v pražské Troji, kde si pro vás připravili večerní provázení skleníkem Fata Morgana.

Čeká vás tajemná atmosféra setmělého pralesa za zvuků různých živočichů Noční prohlídka skleníku je nezapomenutelný zážitek

Na tento jedinečný zážitek nemusíte spěchat, zajímavé prohlídky jsou na programu od 9. ledna až do 27. února. V lednu a únoru se večerní prohlídky konají jen v pátek od 18 do 22 hodin. Vstupné do setmělého skleníku stojí 150 korun, zlevněné vás vyjde na 75 korun. Všechny prohlídky doporučujeme rezervovat.