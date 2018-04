Zažijte mistrovství světa v hokeji na domácí půdě

MS v hokeji 2015 se uskuteční od 1. do 17. května v pražské O2 aréně a ostravské ČEZ aréně. Od roku 2012 se hraje na dvě základní skupiny po osmi týmech, čtyři nejlepší týmy poté postupují do play off. Základní skupina, ve které je i český tým, odehraje svá utkání v Praze.

Slovenský tým se představí v Ostravě. Čeští hokejisté chtějí před domácím publikem zazářit. Na minulém šampionátu v Minsku skončili čtvrtí, když v boji o bronz podlehli Švédům. V letošním roce by rádi vystoupali ještě výš. Svoji podporu jim například vyjádřila rocková skupina Kabát, která jim věnovala píseň s názvem „Brousíme nože“.

Přijďte fandit českým hokejistům.

Pokud se chcete na hokejové zápasy vydat vlakem a chystáte se přejíždět mezi Prahou a Ostravou, nemusíte se bát, že by na vás ve vlaku nezbylo místo. České dráhy na této trase posílí v době šampionátu spoje. V Praze dojde k posílení linek MHD kolem O2 arény.

Zvýší se například kapacity jednotlivých tramvajových spojů a dojde ke zkrácení intervalů metra. Na stanici Českomoravská budou probíhat hlášení v angličtině. Na všechna utkání ale doporučujeme vyrazit alespoň hodinu předem z důvodu bezpečnostních prohlídek u vchodu.

Druhá fáze prodeje vstupenek na MS začala 12. února. Vstupenky na české zápasy jsou vyprodané, ale na zápasy ostatních týmů jsou stále k sehnání. Lístky je možné zakoupit přes internet, na terminálech SAZKY a u pokladen obou hal, kde se šampionát bude konat. Fandit můžete nejen přímo v aréně, ale také u velkoplošných obrazovek ve fanzónách, které budou umístěny před oběma halami.



Hokejové MS 2015 hostí pražská O2 Aréna a ostravská ČEZ aréna.

Výstava inspirována MS v ledním hokeji 2015

Pokud se chcete na MS naladit již v dubnu, doporučujeme vám navštívit výstavu předních českých výtvarníků v Jistebníku u Nového Jičína, která je inspirována právě Mistrovstvím světa v ledním hokeji 2015. Výstava začíná v Galerii U foťáka v pátek 3. dubna od 17.30 vernisáží, kterou vás provede Pavel Godický.

Můžete si zde prohlédnout díla, jež vznikla v rámci projektu pražské Galerie La Femme s názvem XXII. domácí úkol - Zimní sporty. Autoři děl se tedy nevěnovali jen hokeji, ale i krasobruslení, lyžování a dalším zimním sportům.

Těšit se můžete na obrazy Borise Jirků, Adolfa Borna, Milana Chabery či Karla Sládka. Dále svá díla poskytl Miroslav Jiránek, Jiří Tyleček, Jiří Slíva, Tomáš Hřivnáč, David Vávra, Jan Tichý, Bohumil Eliáš a Miroslav Pošvic.

Do Galerie U foťáka v proslulé Galerijní ulici v Jistebníku můžete zdarma vyrazit až do konce hokejového mistrovství světa, do 17. května. V průběhu dubna bude otevřena vždy od středy do neděle od 15.30 do 17 hodin, od května poté od 15.30 do 18 hodin.

Na historické úspěchy českého hokeje můžete zavzpomínat v Hokejové síni, která se nachází v ulici Zámecká v Lánech. Od roku 2010 se zde podařilo shromáždit nejobsáhlejší sbírku exponátů, která představuje historii ledního hokeje od poválečné doby do současnosti.

Výstava hokejové sbírky je zpřístupněna od 4. dubna. Podívat se na ni můžete vždy ve středu a čtvrtek od 14 do 17 hodin a v sobotu, v neděli a o svátcích od 10 do 17 hodin. Cena vstupného je 60 korun, snížené vstupné zakoupíte za 30 korun.