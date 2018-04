Závody s televizí, Krakonoš, lyže a golf: šest akcí v Krkonoších

V Krkonoších se na konci zimy a na začátku jara chystá několik finálových závodů v různých disciplínách – soutěžit budou profesionálové i amatéři, snowboardisté, lyžaři a dokonce i golfisté!

Do Špindlu za Šárkou a nejlepšími snowboardisty světa

V Krkonoších bývá sníh i v době, kdy se jinde už dávno nelyžuje.

Na poslední zimní víkend se vydejte do Skiareálu Špindlerův Mlýn na největší snowboardový závod v Česku, finále světového poháru ve snowboardingu Audi Snowjam 2016. Závod, zařazený již třetím rokem do světového poháru FIS ve slopestylu, může leccos rozhodnout, takže do Špindlerova Mlýna přijede kompletní světová špička v mužské i ženské kategorii.

Včetně domácí Šárky Pančochové, obhájkyně loňského prvenství Cheryl Maas z Holandska či Petra Horáka, který skončil v celkovém hodnocení loňského ročníku SP na šestém místě. Audi Snowjam 2016 – FIS Snowboard World Cup se ve Svatém Petru odehraje od středy 16. do neděle 20. března.

Soutěž S ČT sport na vrchol jde do finále

V Krkonoších se završí letošní sezona sportovní reality show S ČT sport na vrchol.

Už šestý rok mohou všichni amatérští lyžaři sledovat sami sebe na obrazovkách České televize. Reality show, která nemá ve světě obdoby, letos nabídla několik novinek, tou hlavní je soubojový styl lyžování aneb paralelní obří slalomy.

Vyvrcholením akce je kemp pro ty nejlepší a pak samozřejmě finálový závod nejlepších lyžařských amatérů. Do Špindlerova Mlýna se na závěr letošní sezony S ČT sport na vrchol přijeďte podívat v neděli 20. března. Ale pokud závody nestihnete, nevadí, to nejdůležitější uvidíte v sestřihu přímo na obrazovkách.

3 x lyže, golf a alpské disciplíny

Až odjedou snowboardisté, zasněžené svahy u Špindlerova Mlýna neosiří nadlouho. Už v pondělí 21. března tu vypukne FIS World Criterium Masters, mistrovství světa v alpském lyžování pro kategorii 30+, vrcholná sportovní událost, které se v Česku pořádá vůbec poprvé. Chcete-li být u toho, musíte to stihnout do pátku 25. března, kdy závody končí.

První jarní den bude patřit FIS World Criterium Masters, mistrovství světa v alpském lyžování pro kategorii 30plus.

Další klání, mezinárodní Mistrovství České republiky v alpských disciplínách, ovšem začne již nedlouho poté, v pátek 1. dubna, a atraktivní slalomové závody s fantastickou atmosférou ovládnou sjezdovky ve Svatém Petru na celý prodloužený víkend. Téměř na konci sezony, v pátek 8. dubna, pak přijde řada na RWE SKI&GOLF Czech Championship 2016, otevřené mistrovství České republiky v kombinaci lyže & golf.

Za Krakonošem do Harrachova

Rodiny s dětmi zveme do Harrachova, kam v sobotu 19. března přijede Krakonoš a jeho družina.

Chcete dětem ukázat Krakonoše? Vypravte se do Harrachova, kam pán hor se svou početnou družinou přijede v sobotu 19. března. Příjezd Krakonoše má ve městě dlouholetou tradici a v roce 2016 oslaví již neuvěřitelných 70 let od svého vzniku. Na stadionu pod sjezdovkami uvidíte kromě hlavního hrdiny i jeho pomocníky, čerty s pekelnou kovárnou a další roztodivné bytosti.

Bohatý program na celé odpoledne je zdarma a užijete si pouťové atrakce, loutkové pohádky, šermíře, střílení z luku nebo kuše, karneval, soutěže o nejpovedenější masky, mažoretky v ženském i mužském provedení, řemeslný jarmark, vystoupení folklorního souboru Špindleráček i soutěž v hodu sekyrou. Chybět nebudou ani víla Izerína, duch Jizerských hor Muhu a hrabě Harrach s paní hraběnkou!