Závody pro 8 až 40 (a více) psích tlapek a dvě až čtyři lidské nohy

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Pokud jste závody psích spřežení nikdy neviděli na vlastní oči, věřte, že je to atraktivní podívaná. A když navíc přeje počasí a všechno se odehrává na čistém bílém sněhu, je to radost dvojnásobná. Na známé české závody a také do míst, kde si mushing můžete vyzkoušet, vás zve portál Kudy z nudy.