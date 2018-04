Letíme za sluncem: Aloha! Už jsme v cíli. Nekonečný den trval přes 26 hodin

Jak dlouho svítí slunce při letním slunovratu V Moskvě 17 hodin 33 minut 26 vteřin - od 04:45 do 22:18 V Praze 16:23,09 - od 04:53 do 21:16 V Paříži 16:10,49 - od 05:47 do 21:58 Ve Washingtonu 14:53,54 - od 05:43 do 20:37 V Tokiu 14:34,41 - od 04:26 do 19:00 V Buenos Aires 9:50,02 - od 08:00 do 17:50 V Melbourne 9:32,31 - od 07:36 do 17:08 Zdroj: www.timeanddate.com