Zavítejte s námi do některých rekreačních oblastí Ontaria

10:33 , aktualizováno 10:33

S prvním dotykem jara jsme si vyrazili do přírody i my. Najít příjemný kout k procházce nebo k bloumání po pobřeží zátoky jezera není těžké. Naopak. Příroda se v Kanadě všeobecně považuje za něco, co si zasluhuje obdiv stálý a péči trvalou. Přestože je provincie Ontario neporovnatelně hustěji zabydlena a ostatními provinciemi považována za placku, přesto existují místa, která se tomuto pravidlu poněkud vymykají. Samozřejmě nikde to nejsou Alpy. Ale už pro svou vlastní existenci jsou o to milejší. A protože si myslíme, že většina turistů z naší domoviny vycestuje právě do Ontaria, kde se nacházejí také pověstné Toronto a Niagárské vodopády, není daleko od věci upozornit i na krásy severních koutů této provincie.