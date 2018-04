Zatopený lom slouží potápěčům

"Lidé přímo na místě najdou obchůdek s potápěčskou technikou, kuchyňku nebo klubovnu. Mohou si naplnit potápěčské lahve a pro zájemce jsme připravili školení i výcvik potápění," prozradil jeden z nájemců lomu Zdislav Zítek. "Lom jsme získali od prvního srpna a od té doby ho upravujeme. Také tu byl dosti velký nepořádek." Zatopený lom se pro potápěče slavnostně otevřel v sobotu. "Lidé se sem doposud nemohli chodit potápět. Na slavnostní otevření jsme pozvali zkušenější potápěče, aby si to tu odzkoušeli a vypravili se na první zahajovací ponor," řekl Zítek. "Lom máme zatím pronajatý, časem bychom ho ale chtěli koupit." Podobných míst se službami pro potápěče v České republice příliš není. "Člověk většinou přijede k vodě, někde na louce se převlékne a když vyleze z vody, drkotá zuby a raději nasedne hned do auta a odjede," poznamenal Zítek. "U nás se může v klidu odstrojit, chvíli tu posedět a uvařit si třeba čaj. Pokud tu chce návštěvník pobýt delší dobu, může se nedaleko také ubytovat. Rádi bychom, aby v Jesenném zájemce našel podobné zázemí jako v zahraničí u moře." Lom je asi čtrnáct metrů hluboký a v minulosti se v něm těžil vápenec. "Asi před třiceti lety jednou přestal jít elektrický proud a nefungovala proto ani vodní čerpadla. Lom se pak zaplnil vodou a zůstal nevyužitý," upřesnil Zítek. "Napadlo nás, že by byl ideální pro potápění. Je tady totiž čistá voda a zájemci tu uvidí raky, okouny, líny, ale třeba i ohroženou škebli rybničnou." Kromě lomu v Jesenném se v okolí lidé mohou vypravit i na další zajímavá místa. "Zájemci se tady nemusí jenom potápět," podotkl Zítek. "Kousek odtud jsou Bozkovské jeskyně a třeba na kole se dá dojet do Vysokého nad Jizerou." Zdislav Zítek je členem klubu jabloneckých potápěčů i vodních záchranářů. "Potápění je pro mě také koníčkem. V Jablonci nad Nisou například organizujeme i kurzy pro děti, které se většinou naučí potápět hodně rychle."