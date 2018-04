V Lukách nad Jihlavou pustili novou lanovku, první se svezly sudy piva

Rovná stovka sudů piva a několik betonových obrubníků z místních stavebnin. To byli první pasažéři nové lanovky v Lukách nad Jihlavou. Provozovatelé lyžařského areálu ji uvádí do provozu a v pátek provedli zátěžové testy. Lyžaři by se na ní měli začít vozit těsně před Vánocemi.