Zastávky v kraji krásných vodopádů

Jak se tam dostat Interlaken je z Prahy vzdálen asi 900 kilometrů, autem počítejte na cestu se zhruba deseti hodinami. Pohodlnější, i když delší variantou (trvá kolem patnácti ho din) je přespat v přímém nočním vlaku do Curychu a ráno pak pokračovat vyhlídkovou tratí Golden Pass do Interlakenu. Do Curychu lze též za hodinu doletět letadlem, a to až třikrát denně. Více o dopravě do Švýcarska včetně přehledu alpských tunelů a průsmyků ZDE.