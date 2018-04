Zaskotačte si se Skoty v Krásném Dvoře

Kilty, dudy, šermířské turnaje, skotské tance. To vše a mnohem víc čeká návštěvníky na druhém ročníku akce Skotačení se Skoty aneb Romantický sen, která se uskuteční na koupališti v Krásném Dvoře asi 20 kilometrů od Žatce. Skoti dorazí na nádvoří zámku v sobotu 12. července dopoledne, kdy celé slavnosti vypuknou.

Ke skotské kultuře neodmyslitelně patří kilty a zvuk dud

Hned první bod programu jistě zaujme vaši pozornost. V 10 hodin bude totiž zahájena kvalifikace netradičních Horalských neboli Skotských her. Účastnit se jich můžete jen na vlastní nebezpečí, a pokud jste starší osmnácti let. Proč? Disciplíny jsou totiž opravdu jen pro ty nejsilnější.

Soutěží se v hodu pětimetrovou kládou, hodu 20-25 kg závažím do dálky, 20-25 kg kamenem do dálky, ve farmářském běhu se dvěma čtyřicetikilovými závažími a v hodu balíkem slámy do výšky. Pokud se na drsné hry cítíte, stačí zaplatit 30 korun jako registrační poplatek. Nejlepší účastník v mužské kategorii má možnost získat poukaz na dovolenou v hodnotě 10 tisíc korun.



Tím ale zdaleka program sobotního dne nekončí. Svůj um předvedou kejklíř Thomas Lupino i kouzelník Jan Vaidiš. Dvakrát během dne vystoupí tanečnice Satin a Anjelina Dansesimo. Ke skotským slavnostem neodmyslitelně patří zvuk dud. Tradiční dechový nástroj rozezní členové kapely The Rebel Pipers, kteří vystoupí v sobotu hned dvakrát, a to ve 12 a v 16 hodin. Chybět nebudou ani šermíři a létající dravci. Se svým představením vystoupí také pořadatelé akce Divadelní Ansábl BezeVšeho z Postoloprt.



Zámek Krásný Dvůr

Když už budete v Krásném Dvoře, byla by škoda nenavštívit interiéry barokního zámku Krásný Dvůr, který se pyšní rozsáhlou knihovnou, sbírkou psích portrétů a řadou cenných děl českých i zahraničních umělců. Průvodce vás zavede také do místního anglického krajinářského parku založeného Janem Rudolfem Černínem roku 1779.



Cestičky, mostky a tajemná zákoutí parku v Krásném Dvoře přímo vyzývají k procházkám Zámecký park ukrývá řadu romantických staveb

Park se rozkládá na ploše téměř 100 hektarů a přesně kopíruje módu doby svého vzniku. Tajemná zákoutí a velké travnaté plochy doplňují romantické stavby jako Gotický chrámek, Panův templ či obelisk, který byl postaven podle slavného obelisku stojícího na Piazza del Popolo v Římě.

Při procházce napočítáte na 100 druhů výhradně domácích či zdomácnělých druhů dřevin, z nichž neslavnější je tzv. Goethův dub. Stáří, dnes již jen torza velkého listnáče, se odhaduje na asi 1000 let, čímž se Goethův dub řadí k nejstarším stromům na našem území.



Zámek se návštěvníkům v létě otevírá denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Dospělí zaplatí za prohlídku 80 korun. Snížené vstupné vás vyjde na 60 korun a maximálně pětičlenné rodiny zaplatí 220 korun.



Za kulturou do Krásného Dvora

Skotačení se Skoty samozřejmě není jedinou kulturní akcí, kterou zámek nabízí. V létě se tu na nádvoří hrají divadelní představení - to nejbližší s názvem Monte Christo můžete zhlédnout 26. července. Netradiční zpracování literární klasiky vás zavede do interiérů zámku. Navštívit můžete také jeden z rukodělných workshopů, které se konají po celé léto. Za poplatek se naučíte zajímavé výrobní techniky a finální výrobky si odnesete s sebou domů.



Od 2. do 30. září se dozvíte řadu zajímavostí z moderních dějin zámku, uskuteční se zde totiž výstava Krásnodvorské panství na konci dlouhého století. Budete si moci prohlédnout mapy, pohlednice, fotografie i další materiály týkající se Krásného Dvora a okolí do konce první světové války.



Šťastnou cestu!