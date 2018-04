Zaskákejte si na lyžích na obří matraci v Rejdicích

První lyžaři se do modré matrace zabořili minulý víkend. "A zkoušely to i ženy," zdůraznil Martin Martínek z rejdického areálu. Cesta za adrenalinovým zážitkem je jednoduchá. Stoupnete si na rozjezdovou dráhu a pustíte se na skokánek. Pak letíte, můžete zkoušet salto, přemet, zkrátka co chcete a co stihnete během čtyř až dvacet metrů dlouhého letu.

"Dokonce je i jedno, jak na matraci lidé dopadnou. Mohou spadnout na hlavu, na bok, jak budou chtít. Je velmi měkká. Její pružnost můžeme měnit podle potřeby," upozornil Martínek.





Matrace se skládá kvůli větší bezpečnosti ze dvou dílů. Je dlouhá devatenáct metrů, dvanáct metrů široká a čtyři vysoká, takže není problém se na ni trefit. Váží 1,2 tuny.

"Jsme první český areál, který tuto atrakci nabízí. Nápad jsme našli ve Francii," řekl Martínek. Ve Francii za skoky lidé museli platit, v Rejdicích si mohou novinku vyzkoušet turisté zdarma v rámci denní permanentky. Matrace byla původně navržená jako nafukovací dopad, který slouží k tréninku obtížných i začátečnických trikových skoků na snowboardu a lyžích.





Nová atrakce je součástí velkého rejdického snowparku. "Jednotlivé překážky, které budujeme podle sněhových podmínek, se rozdělí na trasy se třemi stupni obtížnosti, aby park vyhovoval zkušeným snowboardistům i těm, kteří se teprve učí první triky," dodal Martínek. Samotný snowpark měří asi kilometr a turisté tu najdou kolem dvaceti různých překážek.

Pro lyžaře tu je zase skicrossová dráha s nerovnostmi, zatáčkami a terénními vlnami dlouhá téměř kilometr.