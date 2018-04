Září je ideální pro ovládnutí surfu

Vyrazit v září surfovat na západ Evropy je dobrý nápad jak pro začátečníky, tak pro pokročilé.



Oproti prázdninovému období bývají v září pláže a především moře o poznání prázdnější, což začátečníci velmi ocení. Přitom počasí je stále krásné, teplé dny jsou stále dlouhé.



Stačí se podívat po internetu a vybrat si. Na výběr jsou buď portugalské pláže v oblasti Algarve nebo vlny atlantiku u francouzského pobřeží. Cenově oba resorty vyjdou zhruba na stejno. Na deset dní surfování si připravte mezi 10 až 15 tisíci korun na pronájem surfu, ubytování a případně instruktora.



Kdo se surfováním začíná, měl by volit cestu do surfařského kempu. Už i v Česku existují jejich organizátoři. Jedním z nich je například Tereza Olivová, která dvakrát ročně pořádá kemp ve Francii.



Pláže kolem střediska Hossegor nedaleko španělsko-francouzských hranic jsou pro surfování jako dělané. Spolu s portugalskou Carrapateirou patří mezi nejoblíbenější místa pro sjíždění vln v Evropě.

Celé září tam bude skupina českých fanoušků surfingu organizovat desetidenní Nikita kemp. "Je určený především těm, kteří se chtějí na surfu teprve naučit," říká Tereza Olivová.



Zkušenosti předává legenda

Cesta do Hossegoru je sice o něco delší, zvlášť pokud pojedete autem. Ale celkově vás desetidenní kurz s cestou a s nějakými výdaji vyjde na patnáct tisíc korun.

Výuku mají na starosti zkušení instruktoři, mezi nimiž se vyjímá Francouz jihoafrického původu Kevin Olsen - hvězda surfingu srovnatelná se skateovou legendou Tony Hawk. Tento bývalý profesionální surfař se věnuje jak frekventantům kurzu, tak instruktorům, které svými zkušenostmi posouvá o notný kus dál.

Má jich totiž na rozdávání. V letech 2001 - 2004 se jako profesionální surfař zúčastnil série závodů světové kvalifikace (World Qualifying), po několik let Kevin působil také jako trenér národního surfového teamu Jihoafrické republiky.

Největší výhodou podobných kempů je to, že můžete přijet naprosto bez vybavení a základních zkušeností. Organizátoři vám půjčí nezbytný neopren a surf. Všichni kempeři dostanou na celý týden surf, na kterém nejenom jezdí, ale také se o něj starají.



"Zásadně vybíráme beach breaky a vlny vhodné pro začátečníky. Oblíbili jsme si pláž Henday u španělských hranic, která je široká a za přílivu mělká," doplňuje Olivová.

Kromě surfování kemp účastníkům nabízí i řadu dalších aktivit. Velice zajímavá je například exkurze do výrobny surfů.



Noc a den na pláži

Do portugalského Algarve sice v Česku nikdo nic hromadného neorganizuje, ale i tak by jeho pláže neměly uniknout vaší pozornosti. Například proto, že jezdíte po nejzápadnějších evropských vlnách. Pro další hamburger si musíte dojet do New Yorku, jak je napsáno na jedné cedulce na útesu Cabo da Roca.



Také cesta je tam o něco strastiplnější. Zatímco do Francie se pohodlně dostanete autem, do Algarve je nejlepší letět do města Faro a do surfařského centra Lagos pokračovat vlakem. Starobylé město bylo v patnáctém století hlavním přístavem prince Jindřicha, zvaného Mořeplavec, který zde založil první námořní školu na světě.



Oproti Francii je ovšem Portugalsko přívětivější k travellerům, a dá se tak spát ve stanu na pláži a také tam kempovat libovolně dlouho. A to je jeden z hlavních argumentů, proč jet právě sem.



Podtrženo - sečteno: Za jeden týdenní nebo desetidenní výlet do surfařského kempu se surfovat nenaučíte, ani kdybyste se rozkrájeli. Ale postavíte se na prkno, osvojíte si základy, dáte si půlku vlny, naučíte se první slovíčka ze surfařského slangu.



A příště už nějakou tu vlnu sjedete celou. 1, 2, 3, catch th wave dude!