Zapomenutý "hudební" zámek na konci světa

Hledat zámek ani nemusí, protože stojí v podstatě na kraji obce. Omítku se zřejmě někdo snažil spravit celkem nedávno, nicméně déšť a zima už na zdech nechaly naprosto zřetelné podpisy. A možná to je dobře, stavba tak působí mnohem opravdověji.



Ze života je také cedule, která visí na velkých dřevěných vstupních vratech. "Vážení návštěvníci, vzhledem k úsporným opatřením jsme byli nuceni přistoupit na zkrácený pracovní úvazek průvodce. Průvodce bydlí v domě číslo 26, a to sto metrů od zámečku (za transformátorem). Doufáme, že vás nebude obtěžovat překonat tuto malou překážku a průvodce si zajistit vlastními silami. Shlédnete pak expozici hudebních velikánů, hlavně pak Bedřicha Smetany. Věříme, že naši situaci pochopíte," píše se tu.



Situaci asi pochopí každý a tak je možné během dne vidět tu dva, tu tři lidi, jak se trousí po vesnici a přemýšlejí, který z domků stojících v netypické skrumáži pod zámkem bude ten průvodcův.

Průvodce je sám o sobě vynikající. Osmdesátiletý pán, který kvůli kulturymilným lidem sundá ze sporáku už skoro ohřátý oběd, přezuje si důchodky, ještě doporučí kocourovi, aby zůstal doma - Nechcete kočku, mladá paní? - a vyrazí s Vámi na zámek.



Po cestě kroutí hlavou a říká: na zámek tu turisté většinou nejsou zvědaví. Všichni se sem jezdí dívat tamhle na ty dvě chaloupky. Vidíte? Ty patří Svěrákům. V jednom bydlí otec, ve druhém syn...



Pokud i přesto chcete dál jít "jen" na prohlídku zámku, není žádný problém ani to, že jste třeba jen tři.

I když - bude vás to něco stát. Dospělého celých šest korun českých, studenty, vojáky a děti polovic. "Trošku jsme zdražili," uculuje se průvodce, a podává návštěvníkům lístek, na kterých je vyražena cena 1,- Kčs.



Ještě z dob komunismu je i útlá brožurka o zámku, kterou si člověk zhruba za deset korun může koupit. Hned na první straně se pak dočte, že je zámek věnován hudební tradici Podblanicka, a to proto, že dům patřil v letech 1835 až 1844 rodičům Bedřicha Smetany. "Tato smetanovská památka, pro účely expozice nově rekonstruovaná, byla vybrána okresními stranickými a státními orgány pro zbudování stálé muzejní expozice..." píše se v ní.



Samotná expozice není nezajímavá a na své si tu příjdou jak milovníci Smetany, tak Richarda Wagnera (v nedalekém Pravoníně prožil několik šťastných dnů s dcerou hraběte Pachty), Gustava Mahlera (narodil se v blízkém Kališti u Humpolce) či barokního skladatele Jana Dismase Zelenky, narozeného v Louňovicích pod Blaníkem.



Příjemný je také slovník, který průvodce během prohlídky používá. Je to totiž "vlastní" slovník, který se v ničem nepodobá běžnému průvodcovkému kolovrátkovému drčení.

Na druhou stranu - občas potřebuje nějakou tu minutu k dobru - to aby si vzpomněl, co ještě chce svým hostům říci.

Zámek je otevřený od úterý do neděle vždy od 9 do 12 hodin a pak od 13 do 16 hodin.