Zapomenuté vleky znovu ožívají

Za poslední tři roky se tady rozjelo několik zapomenutých vleků, některé dokonce vyrostly na "zelené louce". Ačkoli jejich majitelé tvrdí, že nemohou konkurovat větším a vyhlášeným střediskům, klientelu přesto mají.

"Lyžaři si nás našli, i když vlek několik let jezdil jen zřídka a my teď fungujeme druhou sezonu," říká nový provozovatel vleků Búřov ve Valašské Bystřici Emil Korduliak.

Lidem se líbí domácí prostředí

Zdejší kopec byl už dříve vyhlášený pro svou délku, jedna ze tří sjezdovek měří přes šest set metrů. Vlek ale vlastnila obec, která neměla peníze na velké investice do modernizace.

"Aby si na sebe vlek vydělal, bylo nutné začít svah upravovat a uměle zasněžovat. Když se lidem nabídnou alespoň tyto podmínky, tak sem přijedou. Vyhovuje jim domácí prostředí i dobrá dostupnost," dodal Korduliak.

Bez pořádné finanční injekce by se ale takové vleky nerozjely. V tom se shodují všichni noví majitelé. "My nenabízíme super dlouhé svahy, takže o to více musíme dbát na jejich úpravu, na služby navíc. Museli jsme vybudovat zasněžování, opatřit si rolbu, lyžaři tady musí najít zázemí, kde se občerstvit nebo ohřát. Když to nabídneme, umí to ocenit a jezdí i na menší kopce," tvrdí vedoucí tři sta metrového vleku u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích Leo Bača.

Příjmy musí být i odjinud

Stejný názor má i Emil Hromada, který obnovil provoz vleku v Halenkově. Stejně jako většina jeho kolegů má ale hlavní příjmy ze své jiné firmy a vlekařina byla alespoň ze začátku spíše koníčkem.

"Vlek zatím peníze hlavně bere, musel jsem koupit rolbu, plánuji zasněžování. Bez toho už ani sebelepší střediska nemají šanci. Investice se budou sice vracet pomalu, ale věřím, že perspektiva tady je," soudí.

Ačkoli lyžaři budou asi stále jezdit na lyže hlavně kvůli horám a okolnímu prostředí, majitelé vleků "rodinného typu", areálů v údolích nebo u měst věří, že i oni mají co nabídnout a budou prosperovat. Sází především na dobrou dopravní dostupnost a malou vzdálenost.

Svahy vznikají i blízko měst

"Neděláme si naděje, že budeme super středisko. Nabízíme lyžařům ale zase trochu něco jiného. Mohou sem přijít děti po škole, dospělí po práci, nebo na večerní lyžování," říká jednatel společnosti, která druhý rok vlastní příměstský vlek na Jasénce ve Vsetíně, Jaroslav Najman.

Podobný příměstský vlek začal fungovat i na opačném konci Vsetína, v Rožnově pod Radhoštěm plánuje nedaleko města vybudovat podobný areál zdejší tělovýchovná jednota. O obecním vleku uvažují také v Horní Lidči, druhou sezonu pojedou letos vleky v Karolince.