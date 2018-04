Zapomeňte na řízky. Do Chorvatska od 1. června jen bez masa a mléka

Čeští turisté musí nyní dávat větší pozor, co si balí do svých zavazadel na Jadran. Na základě nového rozhodnutí Ministerstva zemědělství Chorvatské republiky platí od 1. června 2008 zákaz dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků v osobních zavazadlech cestujících do Chorvatska i v zásilkách posílaných do této země.

"O zákazu nás informovalo ve čtvrtek chorvatské Ministerstvo zemědělství," uvedl pro iDNES.cz Tomáš Kuchta. "O zákonu se hovoří již zhruba od března, ale v platnost vstupuje až nyní," sdělil obchodní rada. "Doufali jsme, že se platnost zákona ještě o několik měsíců posune. Nicméně přesto, že máme zprávy, že na hranicích ještě nemají žádné informace ani letáčky a že informační kampaň ještě není připravená, zákon vstupuje od 1. června v platnost," dodal Tomáš Kuchta.

Tento zákaz se vztahuje na všechny země včetně členských států EU. Zákaz bude zrušen pro členské státy EU v den vstupu Chorvatska do EU.

Kontroly na letištích a hranicích

Na hraničních přechodech i na letištích budou probíhat kontroly. Osobní zásilky zakázaných produktů budou cestujícím odebrány a v souladu s platnými předpisy (případně na základě rozhodnutí kontroly na náklady cestujícího) zlikvidovány, upozornil Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Výjimky jen za přísných podmínek

Jedinými výjimkami ze zákazu dovozu masa, masných výrobků, mléka a mléčných výrobků do Chorvatské republiky jsou:

1) sušené mléko pro kojence, kojenecká strava a zvláštní potraviny nutné ze zdravotních důvodů za podmínky, že:

tyto produkty není třeba před spotřebou udržovat v chladu

jde o značkové balené produkty

obal je neporušen

2) pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Farských ostrovů, Grónska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, pokud jejich celková hmotnost nepřesahuje 5 kg na osobu.

3) Pro osobní spotřebu určené maso, masné výrobky, mléko nebo mléčné výrobky z Andorry, Norska a San Marina.

Maso, masné výrobky, mléko a mléčné výrobky mohou však být z těchto výše uvedených zemí dovezeny pouze za podmínky, že projdou příslušnou hraniční veterinární stanicí, včetně povinnosti předložit příslušné doklady - veterinární osvědčení.

( Někdo se může pozastavit, proč je možné dovézt masné výrobky například z Andorry či Norska. Velmi zjednodušeně řečeno - Chorvatsko implementovalo původní směrnici EU vůči třetím zemím, přičemž ze směrnice jsou vyňaty některé země, s kterými má EU bilaterální dohody jako je právě Švýcarsko, San Marino, Andorra... )

Zájem o Chorvatsko klesá

Zákaz dovozu masných a mléčných výrobků následuje několik týdnů po nařízení, že nezletilí cestující do Chorvatska bez doprovodu rodičů musí mít s sebou jejich úředně ověřený souhlas.

Již po prvních - pro turisty nepopulárních - opatřeních začaly některé cestovní kanceláře hlásit, že zájem o zájezdy do Chorvatska začíná klesat. CK Nev Dama uvádí pokles až 30 procent s tím, že tento týden začal prodej zájezdů na Jadran v rámci last minute. Podobně se vyjádřily i královéhradecká cestovní kancelář CK Skalla či CK Kalousek.

Naopak ale například CK Vítkovice Tours podle výkonného ředitele Lubomíra Šugárka zatím žádný pokles prodeje zájezdů do Chorvatska nezaznamenala. "Domnívám se, že nový zákon o dovozu masa a mléčných výrobků bude mít na naše klienty minimální dopad, protože většina klientů si objednává hotelovou polopenzi, a žádné masové výrobky si s sebou nevozí", uvedl pro iDNES.cz Lubomír Šugárek.