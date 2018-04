Zapomeňte na Alpy..., lyžuje se v Brně!

Málokdo by to právě tady čekal

Kvalitní sníh, pestrý terén i širokou nabídku dlouhých či krátkých tras najdete hned za posledními brněnskými domy. Dokonce jsou tady vyznačeny Klubem českých turistů i speciální lyžařské trasy. Využívají se velmi intenzivně, bohužel však zpravidla jenom po krátkou část zimní sezóny, kdy to sněhové podmínky dovolí. Podle současné předpovědi se zdá, že by se mohlo dát jezdit snad i déle než pouze jeden víkend!

Terény pro běžky jsou v okolí Brna skutečně ideální jak po sportovní, tak po krajinářské stránce. Uspokojení zde najdou hltači kilometrů i sváteční běžkaři, kteří se rádi kochají přírodou.

Na české poměry jsou tu velice zachovalé lesy, zasahuje sem jižní cíp Moravského krasu se vším, co k němu patří, pochopitelně i občerstvovacích stanic je vzhledem k blízkosti aglomerace více než dost. Zkrátka je to tu perfektní jako málokde v okolí velkoměsta. Potvrzuje to i většina přespolních, kteří sem náhodou během zimní sezóny zavítají.



Údolí Říčky poblíž výletního místa Hádek

Do Mariánského údolí a na Hády

Pravděpodobně nejideálnější terény pro běžkování naleznete za městskou čtvrtí Líšeň, kam vás dovezou tramvaje č. 8 a autobusy č. 45, 58 a 78. Následující text vás provede rozsáhlou oblastí kolem potoka Říčky, který pramení na náhorní plošině Drahanské vrchoviny, poměrně daleko od Brna.

Doslova davy lidí míří do Mariánského údolí (konečná busu č. 45), které za minulého režimu proslulo jako místo komunistických manifestací. Vyráží se odtud údolím proti toku potoka Říčka po levém či pravém břehu.

Pokud by vám byly zpočátku protivné davy pěšáků, pejskařů, sáňkařů a četná auta v místech zákazu vjezdu, nenechte se rozhodně odradit. Hospody se tu střídají ani ne po půl kilometru a za každou z nich davy citelně řídnou. Od Muchovy boudy k Hornímu Mlýnu je již putování velmi příjemné.

Logickým nástupním místem pro zimní putování údolím Říčky je také hotel Velká Klajdovka pod kopcem Hády (424 m), u něhož staví několik městských i příměstských autobusových linek. Autobusem naberete spoustu výškových metrů a hned za hotelem můžete vjet do ideálně prošlápnuté lyžařské stopy.

Asi po 2,5 km se stopa dělí – pravá větev pokračuje po žluté značce těsně podél silnice ve směru na Ochoz, levá neznačená směřuje k rozcestí Spálenisko, kde se napojí na žlutou značku ve směru od Bílovic nad Svitavou. Obě větve se nakonec opět spojí u silnice před Ochozí, odkud vede náročnější sjezd po neudržované silničce (žlutá značka) do údolí Říčky k Hornímu Mlýnu.



Tunelovitý portál jeskyně Švédův stůl

Moravským krasem i Drahanskou vrchovinou

Následující modře a zeleně značený úsek vede krasovou částí údolí Říčky. Údolí je stísněné a tmavé, obvykle tu bývá citelně chladněji než ve vyšších polohách, na stromech se také drží více sníh, jelikož tu nefouká. Zpestření nabízí tunelovité portály dvou jeskyní, které prosluly svými archeologickými nálezy ze starší doby kamenné – jeskyně Pekárny a Švédova stolu (k nim je však možno přijít pouze bez lyží).

Asi po dvou kilometrech u chatové osady Hádek se údolí otevírá, zasloužené občerstvení nabízí výletní hospoda v podobě jednoduchého srubu s kulisou typické country-hudby.

Od výletního místa Hádek se nabízí putování rozsáhlou neosídlenou zalesněnou oblastí Drahanské vrchoviny, kde si připadnete pomalu už jako někde na horách. Lyžařská stopa sledující červenou značku od Hádku mírně ale vytrvale stoupá, tu po loukách, tu zase po cestě na okraji lesa, která se v zimě nesype. Sem tam se objeví rekreační chatka, údolí však působí dojmem klidu a opuštěnosti.

Asi po 7 km u rozcestí Malá Říčka se údolí větví a značky začínají příkřeji stoupat do náhorních rovin Drahanské vrchoviny. Stále častěji se také objevují bukové lesy svědčící o chladnějším a vlhčím klimatu než v blízkém okolí Brna, kde naopak převládaly doubravy s akátem a habrem.

Další lyžařské trasy Jistě by se mnozí Brňané mohli cítit dotčeni, pokud by v článku nebyly zmíněny i další oblasti, kam se v okolí jihomoravské metropole vyráží na lyžích. Bohužel na podrobnější popis již nezbylo místo, takže jenom telegraficky. 1) Oblíbená trasa vede ze čtvrti Lesná kolem Soběšic a Útěchova do Vranova s hezkým poutním kostelem. Odtud lze sjet na vlak do Adamova anebo pokračovat přes hřbet Babího lomu (562 m) do Kuřimi.

2) Mezi Kuřimí a brněnskou čtvrtí Komín se rozkládá zalesněný masív Baby (446 m), který křižuje několik značených tras.

3) Ideální terény nabízejí Podkomorské lesy proslavené Mrštníkovou Pohádkou Máje. Obvyklým východiskem je čtvrť Žebětín a Bystrc u Brněnské přehrady.

Návrat do Brna

Zpravidla nejlepší sněhové podmínky, připomínající atmosféru vysokých hor, panují na náhorním hřbetu mezi rozcestím U tří javorů a Kalečník ve výšce okolo 500 m, kam vede od rozcestí Malá Říčka modrá, resp. červená značka.

V těchto místech se také musíte rozhodnout, zda-li se vrátíte zpět do Brna anebo putování ukončíte sjezdem k železniční trati Brno – Vyškov. Po modré lze od rozcestí U tří javorů sjet do Olšan a kolem farmy Bolka Polívky pokračovat do stanice Luleč. Z rozcestí Kalečník vede k železnici v Rousínově pro změnu červená přes Vítovice.

No a k návratu do Brna – pokud nechcete po stejné trase – musíte z Kalečníku zvolit nejdříve žlutou do Hostěnic, odtud pak červenou kolem Mokerské a Horákovské myslivny nad údolím Říčky až k zastávce MHD v Mariánském údolí.

Putování kolem toku Říčky má pochopitelně mnoho dalších variant. Trasy se dají různě zkracovat, prodlužovat a kombinovat. Výhodou je, že nemusíte použít stejnou trasu a přitom najezdíte až 40 km.