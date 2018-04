Zapomeňte na Alpy a jeďte do Bublavy, doporučuje lyžařům web CNN Travel

Lyžování v Bublavě je levné, skoro tam nejsou fronty a lyžař má dobrý pocit z příjemného prostředí. Takto v kostce by se dalo shrnout sdělení článku, který se na webu CNN Travel objevil ve středu.

Wilkinson cestu do Čech doporučuje především těm lyžařům, pro které jsou střediska v Alpách příliš drahá. Sám se na české svahy dostal s lyžařským zájezdem a vidinou levnějších radovánek na sněhu. "Je vůbec v Čechách kde lyžovat?" pochyboval přitom původně.

Se synem, kamarádem a jeho potomky bydleli v domě nedaleko Bublavy. "Okolní krajina je krásná a nedotčená," svěřil se Wilkinson čtenářům.

Přestože v Krušných horách pobývali zrovna v období zimních prázdnin, překvapilo ho, jak málo lidí tam bylo. "Navíc každý byl přátelský," potěšilo Wilkinsona.

Určitým (a jediným) zklamáním pro něho byla kvalita občerstvení. Jídlo podávané v barech a kavárnách v blízkosti sjezdovek bylo prý v nejlepším případě jen průměrné. "Zato české pivo je vynikající a levné," pochvaluje si.

V konečném hodnocení to potom Wilkinson vidí jednoznačně: pokud si chce lyžař dobře zalyžovat a nemusí se ohlížet na peníze, doporučuje Spojené státy, Rakousko, nebo Alpy. "Ale pokud máte napjatý rozpočet, nebo chcete jednoduše zkusit něco jiného, jeďte do České republiky," radí.

Bublava má vnitřní kouzlo, ví provozovatel areálu

Provozovatele bublavského skiareálu Jiřího Lhotu informace o pozitivním ohlasu na CNN Travel mile překvapila. "Pokud je to skutečně pravda a není to aprílový vtip, tak mě to samozřejmě moc těší," reagoval užasle, protože o článku na CNN Travel nevěděl.

Nabídku investovat v Bublavě do lyžařského areálu dostal před 12 lety. "Bublava má silné vnitřní kouzlo a je tam krásné prostředí. Jde o jeden z nejhezčích koutů Krušných hor. Proto jsme se rozhodli vybudovat tady příjemný lyžařský areál rodinného typu," vysvětlil Lhota.

Sám v lyžařské oblasti pracuje už více než třicet let a procestoval díky tomu kus světa. S výstavbou areálu a zajištěním potřebných technologií mu pomáhala řada expertů z celé Evropy.

"Vzpomínám, když tehdy přijeli odborníci z Dolomit, které jsou považované za nejhezčí hory světa, tak ti lidé byli strašně překvapení, jak je Bublava malebná a její prostředí působí příjemně. A právě půvab místa je první předpoklad pro to, aby nějaká destinace měla úspěch," je přesvědčený Lhota.

Výhodou lyžařského areálu v Bublavě je podle něho to, že nabízí prostor nejen pro začátečníky a malé lyžaře, ale také pro zkušené sjezdaře.