Zaplatil si dovolenou. Nikam nejel a peníze neměl

Muž ze slovenské Bratislavy, který nechce zveřejnit své jméno, si vybral dovolenou v Řecku za 26 tisíc korun. Na začátku června ji i zaplatil, ale po čtyřech dnech se dozvěděl, že nikam nejede.

"Zájezd ale nakonec cestovní kancelář zrušila pro malý zájem. Tak jsem jim ihned napsal, že nechci od nich už jinou rekreaci, ale vrátit peníze. Slíbili, že do konce srpna je dostanu, a nic. Už tři měsíce mají mé peníze, za které jsem si mohl zaplatit jinou dovolenou, a nic se neděje,“ popisuje rozhořčený muž.

Zaplatil dovolenou. Nikam nejel

Proč tedy 26 tisíc korun klient nedostal zpět ihned, když navíc cestovní kancelář slibovala i jako odškodné ve výši dalších pět procent z ceny zájezdu? "Řešili jsme to se zpožděním, došlo k chybě z naší strany, teď už by to mělo být v pořádku,“ uvedl jednatel cestovky Michal Hrazdil. Dodal, že to byl ojedinělý případ, který se stal výjimečně.

Slovák, který na peníze čekal tři měsíce, přitom tvrdí, že ještě v polovině týdne je neměl. "Hlavně jsem si celé léto nemohl zaplatit jinou dovolenou, když peníze měla cestovní kancelář,“ dodává.

Cestovka už měla problémy

Cestovní kancelář Prácheň měla problémy už loni v říjnu. Podle výpisu z obchodního rejstříku, který má MF DNES k dispozici, zřídil písecký finanční úřad zástavní právo na Hrazdilův podíl v cestovní kanceláři kvůli pohledávce za téměř 17 tisíc korun. "To se dělá v případě, že poplatník dluží nějakou částku za poplatky či daně. S klienty to přímo nesouvisí, je to jen jeden z mechanismů finančního úřadu, jak si zaplacení dlužné částky zajistit,“ řekl zástupce ředitele Finančního úřadu v Písku Stanislav Kolář.