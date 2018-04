reportérů z Bílého domu, která monitorovala činy sedmi amerických prezidentů. Tomáš Sniegoň nabídne příběh o tom, jak se grónští Eskymáci domohli spravedlnosti na dánském státu. Bruselský zpravodaj Českého rozhlasu přiblíží největší případ vloupání do bankovní počítačové sítě v Belgii a Zita Senková se zaměří na to, jak se německá administrativa zabydluje po stěhování z Bonnu do Berlína. Zápisník zahraničních zpravodajů vysílá Český rozhlas I Radiožurnál v premiéře v sobotu ve 12:05 a v repríze ve 22:05. Druhou reprízu si můžete poslechnout v pondělí ve 13:05 na stanici Český rozhlas II - Praha.