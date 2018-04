Nejkrásnější západy slunce z cest. Pošlete vaši fotku a vyhrajte

Přírodní úkaz, který rozděluje dva protiklady. Noc a den, světlo a tmu, chaos a řád. K noci vzhlíželi lidé vždycky s obavou a dokonce slavný antický filozof Pythagoras prohlásil, že svět ovládají dva principy. Zatímco jeden princip, ten dobrý, stvořil den, řád a muže, druhý a zlý princip stvořil tmu, chaos a ženu.

A právě západ slunce je předělem těchto dvou světů, přicházející noci a končícího dne. Snad proto nás zmizení zlatého kotouče za obzor tak fascinuje, neboť je současně symbolickým zpodobněním koloběhu celého lidského života.

Posvátná hora s eskalátorem

V barmském městě Mandalaj se chodí na západ slunce jako do kina. Dokonce tento zážitek nabízejí místní cestovky turistům. Dovezou vás autobusem na okraj města k posvátné hoře, na níž stojí několik buddhistických chrámů, po několika jezdících schodech vyjedete zhruba do sedmého patra, kde je několik chrámů a také velkolepá terasa, odkud místní i turisté pozorují západ slunce za městem. Je to trochu bláznivé, ale oblíbené.

Mnohem více romantiky zažijí turisté v Baganu, kde stojí dva tisíce chrámů z 10. až 13. století. A právě na jejich střechy se každý podvečer šplhají stovky turistů, kteří chtějí sledovat magický západ slunce nad posvátnou planinou.

Drink nad Saigonem

Oblíbené jsou západy slunce sledované z mrakodrapů a výškových budov. Třeba ve vietnamském Saigonu se chodí do hotelu Sheraton, kde ve 23. patře funguje bar s terasou, odkud je fantastický výhled na celé město. A přestože drinky jsou na Vietnam celkem drahé a jeden vyjde na nějakých 250 korun, při západu slunce platí „happy hour“, tedy 1 + 1 drink zdarma. Výhled je fantastický, zvlášť v okamžiku soumraku, kdy obloha pozvolna temní, zatímco město začíná svítit.

Stejné zážitky nabízejí mrakodrapy v Bangkoku, Dubaji, Londýně či New Yorku. Zde je velmi oblíbená otáčivá restaurace v hotelu Marriot Marquis na Broadway, která sídlí ve 47. patře a během večeře se s vámi otočí kolem dokola. Podmanivý západ slunce můžete sledovat také z Londýnského oka – obřího ruského kola na břehu Temže s maximální výškou 135 metrů. Se sklenkou šampaňského vás tento zážitek vyjde na tisíc korun.

Koupání při západu slunce

„Miluji plavání v moři při západu slunce. Je to hrozně zvláštní pocit, jak se slunce pomalu noří do vody, poslední zlaté paprsky se odrážejí ve vodě, nebe je rudé, zatímco ještě před chvílí průzračná mořská voda pomalu černá a mění se v neproniknutelnou temnotu. Vždycky mi připadá, jako by končil svět a člověk zůstal viset někde uprostřed nicoty,“ vypráví Petra Janíková, která ráda cestuje do exotických zemí. Západ slunce je pro ni přímo posvátným okamžikem a při dovolené si ho dopřává každý den. Proto ji nedávno překvapil zákaz, se kterým se setkala na hotelové pláži na Seychelách, kde bylo plavání po západu slunce zakázáno a sotva slunce začalo zapadat do moře, místní plavčík začal všechny plavce vyhánět z moře.

Západ pěkně z výšky

„Osobně mám nejraději západy sledované z výšky, tedy z nějakých hor, kdy stojím na hraně kopce či pohoří a vidím pod sebe do údolí, kde slunce zapadá. Často se při tom vytvářejí zajímavé vizuální efekty. Krásný západ slunce jsem sledoval z horské chaty Mannheimer hütte nedaleko hory Schesaplana ve Vorarlbergu. Vynesli jsme si ven lahev vína, posadili jsme se na kameny a fascinovaně sledovali přírodní divadlo. Kdy se vám stane, že slunce zapadá hluboko pod vámi,“ popisuje jeden ze svých zážitků spojených se západem slunce cestovatel Jan Stach.

Sledovat západ slunce z vysokých hor má svoje kouzlo. Romantika na pláži v Kambodži. Západ slunce, jak ho mají rádi turisté.

Čas fotografů

Čas těsně před západem i samotný západ slunce bývá velmi oblíbený u fotografů, neboť panuje „měkké“ světlo a na obloze jsou výrazné barevné efekty, když se obloha barví do sytě oranžové či červené barvy. K tomuto vizuálnímu efektu dochází z toho důvodu, že každá barva má jinou vlnovou délku, jinak se rozptyluje a odklání z přímého směru. Při západu slunce se většina modrého světla rozptýlí a „ztratí“, zatímco červené světlo zůstává a způsobuje efekt načervenalé či přímo rudé oblohy.

Plážová romantika

Romantický nádech západu slunce neunikl snoubencům, kteří hledají pro své osudové ano výjimečné kulisy. Proto jsou svatby při západu slunce v poslední době stále oblíbenější a vyhledávanější. Velmi populární jsou svatby při západu slunce na plážích některého z ostrovů na Maledivách, ale také třeba v Řecku na ostrově Santorini.

Naopak v arabském světě hraje západ slunce důležitou úlohu při tradičním svátku ramadán, neboť je okamžikem, kdy končí přísný půst a věřící mohou opět jíst, pít či kouřit. Toto tradiční pravidlo ovšem dělá problémy všem muslimům, kteří se odstěhovali na daleký sever, třeba Švédska či Norska, neboť zde v létě slunce téměř nezapadá, a pokud ramadán připadá na letní měsíce, pravidla půstu téměř není možné dodržet.