Západočeské památky lákají k návštěvě stále více lidí

"Programy na hradě jsou pro diváky atraktivní. Před deseti lety jsme měli průměrnou roční návštěvnost zhruba 27 tisíc lidí, poslední tři roky jezdí průměrně 80 tisíc návštěvníků," říká ředitel obecně prospěšné společnosti Hrad Loket Václav Lojín. Příliv zájemců o prohlídku jednotlivých památek způsobují různé faktory - někdy je to vysílání pořadu České televize O poklad Anežky České, jindy vzbudí zvědavost sochařská díla, která vznikla při sympoziu pořádaném v památkovém objektu.

Takovou zkušenost mají v Plasích na Plzeňsku. "Pořady s celorepublikovým dosahem jako je Anežka mají význam, ale zvýšené návštěvnosti - za poslední čtyři roky stoupla o deset tisíc lidí ročně - lze dosáhnout především prostřednictvím systematické a nikoli jednorázové spolupráce s médii. Díky tomu se o památce ví. Místní lidé se naučili zvát na prohlídku konventu své známé. Sochařské sympozium Grenzgänger, které nedávno v Plasích skončilo, také přispělo ke zvýšení zájmu - lidé z regionu se přijížděli dívat, jak umělci v okolí kláštera pracují, a teď si zase jezdí prohlížet hotové sochy. Na návštěvnosti mají podíl i koncerty a podobné kulturní akce, jež ale navštěvuje víceméně stálý okruh příznivců," uvádí kastelán plaského kláštera Jiří Skalický.

Pořádání akcí považuje za nezbytné kastelán zámku Kozel u Šťáhlav Karel Bobek. "Po parku se procházejí tisíce návštěvníků, ale proč by popadesáté chodili na zámek, když tam není nic nového? Proto pořádáme loutková představení pro děti, květinový víkend, koncerty či výstavy. V červenci jsme se zaměřili na folkovou hudbu, od 18. do 20. srpna bude na zámku rozsáhlá akce Lidová řemesla přežijí rok 2000. Nebýt těchto programů, sotva by se nám podařilo trvale zvedat návštěvnost. Díky doplňkovým pořadům jsme se loni dostali na zatím rekordní návštěvnost - 130 tisíc lidí," říká Bobek. Ten sleduje vývoj návštěvnosti za posledních deset let a zaznamenal především drtivý úbytek zahraničních turistů. "Po devětaosmdesátém roce tvořili cizinci třetinu celkové návštěvy, teď je to asi desetina. Hodně jich přijíždí z Karlových Varů a hovoří rusky," všímá si kastelán.

Špatné červencové počasí mělo vliv na některé kulturní akce pod širým nebem, přesto si pracovníci památkových objektů nestěžují. "Pořádali jsme akce pro děti a šermířské souboje a navzdory nepřízni počasí přijeli stovky návštěvníků. Na srpen nic nechystáme, ale v září plánujeme divadelní představení. Značný nárůst návštěvnosti jsme zaznamenali loni díky tomu, že jsme otevřeli novou expozici. Uvidíme, jak to bude letos," uvažuje stálá průvodkyně z hradu ve Velharticích Ivana Brožová. Především divadelními představeními zpestřují letní program prac ovníci Galerie Klatovy/Klenová, kteří pečují o hrad a zámek v Klenové. V sobotu například na Klenové vystoupí pražská divadelní společnost Tyjátr na káře, 19. srpna přijede karlovarské Divadlo Dagmar, jež odpoledne nabídne představení pro děti a večer pro dospělé. "Příští rok bych chtěl sezonu soustředit na červenec a srpen a pořádat jakési Klenovské kulturní léto. Na dramaturgii minifestivalu budeme spolupracovat s odborníky, protože bychom chtěli, aby byly pořady přitažlivé pro široký okruh diváků a přitom se jejich kvalita vyrovnala kvalitě výstav," plánuje nový ředitel Galerie Klatovy/Klenová Marcel Fišer.

Letní akce soustřeďují pod hlavičku kulturního léta i v Lokti. "Turisté mohou prohlídku hradu spojit s návštěvou divadelního představení, folkové přehlídky, nebo středověkým jarmarkem, který chystáme na 5. a 6. srpna. Navíc jsme nedávno otevřeli na hradě restauraci, která nabízí i jídla středověké kuchyně," vypočítává Václav Lojín. Už třetím rokem připravuje chebské Západočeské divadlo představení pod širým nebem pro státní hrad v Chebu. V červenci nabídl činoherní soubor sérii představení historické hry podle románu Waltra Scotta Ivanhoe, loutkové studio připravilo na srpen inscenaci Robin Hood. "Hodně lidí má zájem o vstupenky už v předprodeji a přicházejí nejen obyvatelé Chebu, ale také turisté - i zahraniční," konstatuje pracovnice Kulturního a turistického centra města Chebu Michaela Píchová.