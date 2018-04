Západočeské muzeum představí výstavu Tisíc let české mince

Ojedinělou výstavu Tisíc let české mince otevře ve čtvrtek Západočeské muzeum v Plzni. Výstava představuje české mince od poloviny desátého století do současnosti nejen jako platidlo, ale i jako umělecké dílo, které je v evropském měřítku vrcholem drobné plastiky. Výstava potrvá do poloviny září příštího roku.