Žhavá politika uprostřed ničeho. Boj o království písku v Západní Sahaře

Co je Západní Sahara? Pouštní oblast ohraničená Atlantským oceánem, Marokem, Alžírskem a Mauretánií je podle metodiky OSN největším osídleným územím na světě „bez vlastní suverenity“, tedy de facto kolonie. Má plochu 266 000 km2 a žije zde asi 550 000 obyvatel. V současnosti vykonávají de facto správu nad většinou Západní Sahary včetně celého pobřeží (asi 75 % plochy) marocké úřady, jde však o mezinárodně neuznaný zábor. Zbylou čtvrtinu, ležící ve vnitrozemí, ovládá povstalecké Fronta Polisario. Povstalci na tomto území vyhlásili Saharskou arabskou demokratickou republiku, kterou uznalo více než 80 států světa. Konflikt má svůj počátek v 70. letech 20. století, kdy Západní Saharu opustili španělští kolonisté. Do té doby se území nazývalo Rio de Oro. Původní plán na rozdělení Západní Sahary mezi Maroko a Mauritánii vzal brzy za své a na část území vznesla nárok Fronta Polisario zastupující zájmy původních obyvatel, Saharských Arabů (Sahrawi). Po vleklém šestnáctiletém konfliktu (1975–1991) mezi marockou armádou a Polisariem nakonec situace vyústila v typický „zamrzlý konflikt“, jehož řešení je v nedohlednu. Jakákoli snaha o řešení se zadrhává na sporech o to, kdo by se případně měl účastnit referenda o statutu území. Většina Saharských Arabů dnes žije v uprchlických táborech v blízkosti alžírského města Tindouf. V současnosti ovládají naprostou většinu ekonomicky využitelného území Západní Sahary Maročané, a to včetně přístavů a bohatých ložisek fosfátů, zatímco Polisario drží východní, vnitrozemskou část. Oba díly Západní Sahary odděluje mohutný hliněný val postavený Marokem, tzv. Saharská zeď (často se užívá anglický výraz berm). Tato vojenská hranice je lemovaná minovými poli a z obou stran na ní patrolují tisíce vojáků.