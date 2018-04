Západní Krkonoše jsou rájem běžkařů

Klasické túry ze Špindlerovky vedoucí na obě strany od sedla, kde končí silnice, jsou dobře vysněžené. Na západ se jezdí po hřebeni přes Petrovku a Sněžné jámy k Harrachovu nebo nazpět okolo Zlatého návrší s Hančovou a Vrbatovou mohylou do Špindlu.

Pokud na hřebeni v okolí Dívčích či Mužských kamenů sníh odtaje, nebo se chystá špatné počasí, je lepší hřeben v úrovni horní hranice lesa podjet přes Martinovku a Labskou boudu. Najíst se dá na Špindlerovce, Petrovce, Martinovce, na Mísečkách, Vosecké, Labské a Vrbatově boudě. Poslední dvě boudy neposkytují ubytování a na Labské je k dispozici pouze jednoduchý bufet.

Cesta ze Špindlerovky na východ se po pár kilometrech dělí na směr k Luční boudě, Výrovce a přes Pláně zpět do Špindlu nebo do Pece. Lze však zamířit i na Sněžku a z ní sjet za dobrého počasí lanovkou do Pece, sejít na Růžovou horu a sjet do Pece, anebo přes Jelenku prudce sjet na Pomezní boudy. Kromě bufetu Na rozcestí a Staré pošty na Sněžce lze všude dostat vedle jídla i postel.

Všechny popsané trasy jsou určené pro lyžařskou turistiku a nejsou upravovány pro bruslařský styl. Upravená stopa Buď fit pro klasický běh vede od Medvědína do poloviny Labského dolu. a měří osm kilometrů. Většinou je ukrytá pod stromy, a tak zůstává až do poledne tvrdá.

Sjezdaři si stále užijí ve Svatém Petru, na Hromovce a Medvědíně. Stoh už je vydřený a odtálý, městské vleky také mají na kahánku.

Skialpinisté jezdí vysněžené svahy do Labského a Obřího dolu, ze Studniční a Luční hory, do Kotelních jam a z Kozích hřbetů. Oblíbené a nepříliš náročné jsou sjezdy údolím Bílého Labe a Labským dolem. Je potřeba je uskutečnit nejpozději do devíti hodin ráno, protože později jsou už svahy měkké a převěje nad nimi hrozí sesunutím.

Na rozdíl od příznivců volného lyžování už mají konec sezóny horolezci. Ledopády odtály a sněhové žlaby jsou už příliš nebezpečné ke zdolávání. Lyžování ve volném terénu a horolezectví je v Krkonoších zakázáno.