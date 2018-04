V zahraničí dávejte pozor na doklady a podvodné sňatky, varuje ministerstvo

Podle Zaorálka by označení jediné oblasti za nebezpečnou bylo hádání z křišťálové koule. Situaci je prý třeba vyhodnocovat před každou cestou zvlášť. „Situace se neustále mění, to, co řeknu dnes, nemusí být platné za čtrnáct dní,“ uvedl Zaorálek na dotaz, zda by turisty před některou zemí varoval. „Může se stát, že zítra někde něco exploduje. Bohužel se to může stát i někde, kde to zrovna nečekám,“ dodal ministr.

Ministerstvo zahraničí pro letošní sezonu obnovilo některá osvědčená opatření. V nejoblíbenějších destinacích českých turistů Chorvatsku a Bulharsku budou opět hlídkovat i smíšené hlídky místních a českých policistů.

V nejvytíženějších letoviscích v Bulharsku, Španělsku a Chorvatsku ministerstvo zřídí konzulární jednatelství. Druhým rokem bude k dispozici zvláštní konzulární tým rychlého nasazení, který bude v případě mimořádných krizových situací vyslán na pomoc českým občanům.

Síla českého dokladu

Ministr také vyzval české občany, aby věnovali zvýšenou pozornost svým dokladům. Je to podle něj nyní vzácné zboží. „Dnes je potřeba to zdůraznit více než jindy, zvláště v místech, která jsou poblíž válečných konfliktů,“ řekl Zaorálek. „Budou tací, kteří budou právě po takových dokladech pást a budou se po nich pídit. Doklady jsou tak trochu vzácné zboží,“ podotkl ministr. Žádnou konkrétní zemi, kde by se turisté mohli s takovou situací setkat, nezmínil.

Podle letošního průzkumu zpravodajského serveru CNN je český cestovní pas na 10. místě nejmocnějších na světě, bez víza se s ním dá cestovat do 167 zemí. Podívejte se na žebříček Top 10 nejsilnějších pasů.

Pozor na svatbu

V tiskové zprávě věnované letošnímu zahájení turistické sezony varuje ministerstvo zahraničních věcí také před nebezpečím podvodných sňatků. „Občané zemí EU, tedy i ČR, jsou ze strany občanů třetích zemí stále častějším terčem pokusů o navázání důvěrného vztahu s cílem získání finančních prostředků či pobytového oprávnění v EU,“ uvádí se v tiskové zprávě.

„Doporučujeme obezřetnost při navazování vztahů s cizinci, zvláště pokud jde o občany zemí mimo EU, a to nejenom při pobytu v zahraničí, ale i při navazování vztahů na internetu.“