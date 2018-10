Není všechno zlato, co se třpytí. Zanzibar vám ukáže i odvrácenou tvář

Ubytování na Zanzibaru

Při výběru ubytování věnujte pozornost nejen vybavení a službám hotelu, ale také jeho umístění na ostrově. Pokud chcete plavat v moři a ne jenom v hotelovém bazénu vybírejte ubytování na nejsevernějším výběžku ostrova kolem vesnic Nungwi a Kendwa. Na Zanzibaru naleznou adekvátní ubytování turisté s omezeným, ale také s rozpočtem bez stanoveného limitu. Ti druzí si užijí resorty na soukromých ostrovech či plážích poskytující služby all inclusive na té nejvyšší představitelné až nepředstavitelné úrovni, ti první pak vše ostatní. Do druhé skupiny se letos hodlá zařadit i luxusní Zuri Zanzibar hotel and Resort zainvestovaný a postavený českou finanční skupinou RSJ.

Jak se dostat na Pembu?

Na Pembu se dá letět z Dar es Salaamu anebo ze Stonetownu, kam také létají mezinárodní spoje z Evropy. Pro trasu Zanzibar-Pemba Zanzibar jsme zvolili místní nejlevnější aerolinky As Salaam Air. Letenka stála 140 dolarů s povoleným zapsaným zavazadlem do 20 kg a kabinovým do 5 kg. Při zakoupení letenky si také přesvědčte, že vaše zavazadla splňují maximálně povolené rozměry. Pracovníky odbavení polního letiště váha a rozměry našich kufrů eminentně zajímala. Když budete mít jen jednoho pilota nestyďte se zeptat, zda si můžete sednout vedle něj na sedadlo kopilota. I když toto sedadlo je pro pasažéry zapovězeno. Pozorovat z Cessny pruhy bílých pláží okružujících malé i velké ostrůvky ztracené v azurově modrém oceánu, zelené koberce mangrovníků, palem a hřebíčkovce vonného, patří k nejsilnějším zážitkům.

Unikátní Manta Resort

Plovoucí třípatrovou konstrukci navrhl v roce 2013 švédský inženýr Mikael Genberg. V úrovni hladiny moře je umístěn obývací pokoj a koupelna obložená tvrdým dřevem z místního pralesa. Na střechu, kam vede žebřík, umístil návrhář mohutné sofa, kde se přes den dá opalovat a v noci pozorovat hvězdnou oblohu a nevídaně zřetelnou Mléčnou dráhu. Hlavní kouzlo, které sem láká turisty, se však skrývá v „suterénu.“ Podvodní pokoj s velkou manželskou postelí, kde stěny nahrazují skleněné tabule. Nocležníci tak mohou sledovat dění pod hladinou v 360 stupních. V noci podvodní svět kolem ložnice osvítí silné reflektory, jejichž světlo před okna přiláká nebývalé množství ryb, chobotnic, korýšů a olihní.