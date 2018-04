Zanzibar: ostrov koření

Toulat se po Zanzibaru, malém ale proslulém ostrovu při pobřeží východní Afriky, je jako listovat pohádkami Tisíce a jedné noci. A to doslova. Vždyť i princezna Šehrezád tady často pobývala v perských lázních, které pro ni dal zbudovat její muž, mocný ománský sultán.

Toulat se po Zanzibaru je však zároveň i jako procházka knihou přírody; jen málokteré místo na zemi se může pochlubit tak přepestrým botanickým koktejlem. Ne nadarmo místní lidé říkají, že ať zde zakopnete o cokoli, vždy to bude něco, co se dá sníst nebo se tím dá kořenit.

A je to právě koření, které Zanzibaru dalo jeden z jeho nejznámějších názvů: Ostrov koření či alespoň Ostrov hřebíčku - to v narážce na to, že v jeho produkci je malý Zanzibar přímo velmoc.

Však také jen málokterý návštěvník odolá možnosti takzvané "spice tour" neboli cesty za kořením, kdy zkušený průvodce odhalí rostlinné bohatství ostrova pro všechny vaše smysly. "Přičichněte k tomuhle," říká snědý muž a podává kus kůry, kterou právě odsekl mačetou ze stromu v příkopu. Nasládlá skořicová vůně nenechá nikoho na pochybách. "A tohle znáte?" ukazuje v ruce podlouhlý lusk, z něhož se vzápětí vyklube vanilka. Stejná hra se opakuje s pepřem a kardamonem, zázvorem i hřebíčkem. Hlava se musí zatočit i tomu, kdo poctivě nečichal.

Ovšem pozor, zahálet nesmí ani chuťové pohárky na jazyku. "Už jste někdy jedli Jackovo ovoce?" táže se průvodce a valí před sebou zelenožlutý strupatý plod tvaru rugbyového míče. "Moc sladké? Zkuste to zapít kokosovým mlékem," radí a mačetou odsekne špičku podlouhlého ořechu, z něhož se řine průsvitná šťáva. "A teď přijde osvěžení v podobě čerstvé malajské hvězdice," velí k další ochutnávce, pokud však mezitím vůněmi a chutěmi zmožený návštěvník neodpadne.

V tom případě je ovšem čas na proslulé staré Kamenné město s labyrintem křivolakých uliček a bizarními krámky. Kdysi důležitá obchodní křižovatka na východoafrickém pobřeží a centrum obchodu s otroky. Dnes jeden z největších magnetů pro cizince. Chcete zakusit něco ze starých koloniálních časů, kdy se angličtí důstojníci scházeli v Britském klubu na sklenku při západu slunce? Potom navštivte pitoreskní Africa House Hotel na samém okraji kamenného bludiště. Právě v místním baru, nejznámějším ze všech tří podobných podniků na ostrově, se k večeru scházejí světoběžníci ze všech koutů světa. Popíjejí z plechovek špatně vychlazené pivo, pozorují, jak sluneční kotouč mizí za obzorem a vedou řeči o všem i o ničem.

A odvážlivcům, kteří se zde zdrží, kyne ještě další lákavá nabídka. Přenocování v jednom z kdysi nejlepších hotelů na ostrově. Pravda, dveře od pokoje občas vypadnou ze zrezivělých pantů, klimatizace několikrát bezmocně zaharaší, než navždy zmlkne a do sprchy neradno chodit bez baterky, protože večer se zde pravidelně vypíná proud. Za patnáct dolarů nebude nic dokonalé. S tím ostatně musíte dopředu počítat; lidé, kteří hledají luxus a pohodlí, na Zanzibar obvykle nejezdí.

JAK SE TAM DOSTAT: Návštěvu Zanzibaru si neodepře téměř žádný návštěvník východní Afriky. Například Air Tanzania létá na ostrov z keňské metropole Nairobi, z letiště u Arushi v severní Tanzánii či z tanzánského hlavního města Dar es Salaam. Odtud vede na ostrov rovněž několik lodních spojení. Cesta nejrychlejší "křídlatou" lodí vyjde asi na dvacet dolarů a trvá přibližně tři hodiny.

OČKOVÁNÍ: Úřady na Zanzibaru striktně vyžadují při příjezdu potvrzení o očkování proti žluté zimnici. Očkování proti dalším nemocem záleží na uvážení každého, mějte však na paměti, že ostrov náleží do malarické zóny a je proto žádoucí užívat antimalarika.

CO SI PŘIVÉZT: Co jiného vozit z Ostrova koření než koření. Ručně pletené košíky plné voňavých sáčků jsou originálním suvenýrem, který koupíte téměř v každém místním obchodě.