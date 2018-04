VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. Železnice pod Čertovou stěnou

V dnešním díle našeho historického seriálu se vydáme do nitra šumavských hvozdů. Trať směrem na České Budějovice...

VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. Úzkokolejka na severu zápasila s větrem i osudem

Dnes se podíváme do nejsevernějších končin Česka, do Frýdlantského výběžku. Právě tam, z Frýdlantu v Čechách do...