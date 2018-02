VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. Horská úzkokolejka zápasila s větrem i sněhem

Dnes se podíváme do nejsevernějších končin Česka, do Frýdlantského výběžku. Právě tam, z Frýdlantu v Čechách do Heřmanic, kdysi vedla úzkorozchodná trať u nás neobvyklého rozchodu 750 milimetrů. S přestávkami sloužila od roku 1900 až do poloviny sedmdesátých let.