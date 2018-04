VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. Za kolejemi pod hladinou Lipna

Odvážné viadukty, dlouhé tunely, desítky serpentin i vítr ve vlasech. To všechno si můžete užít na nejkrásnějších...

Čtrnáct let plánování a výstavby je u konce. Dnešním dnem slavnostně zahajuje provoz Stoos bahn, podle serveru The...

VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. Úzkokolejka na severu zápasila s větrem i osudem

Dnes se podíváme do nejsevernějších končin Česka, do Frýdlantského výběžku. Právě tam, z Frýdlantu v Čechách do...