VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. Jak se kladenská lokálka nedožila jubilea

Desetikilometrový úsek mezi Zvoleněvsí a Vinařicemi byl okamžitě po ukončení provozu snesen, ale drážní archeolog je schopen i po bezmála 40 letech objevit řadu pozůstatků po trati 11b.

Ukážeme vám místo, kde se dochovaly desítky metrů betonových pražců, které začali vytrhávat až sběrači kovů. Uvidíte dřevěné telefonní sloupy s původním číslováním, dochované nádražní budovy nebo kilometry dodnes viditelných náspů, byť notně zarostlé.

V našem videoseriálu se dozvíte také to, kde můžete najít původní ocelový most, po kterém vlaky jezdily až do posledního dne.

Náš štáb však byl i svědkem historického okamžiku, kdy se po zbytku trati 11b z Kladna Dubí dostal poprvé po 36 letech vlak s cestujícími až do bývalé stanice Vinařice. Tento pětikilometrový úsek byl totiž zachován jako vlečka Správy státních hmotných rezerv. Projíždí se jen ve velmi výjimečných případech.

Líbí se vám náš seriál? Chtěli byste nám s ním pomoci? Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí? Pracovali jste na nich? Napište nám a podělte se o svoje vzpomínky. Rádi je uveřejníme. Pište na e-mail: zanikletrate@idnes.cz