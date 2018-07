VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. „Mrtvá trať“ se vzkříšení nedočkala

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Trať vznikla v roce 1875 jenom kvůli tomu, aby se mohlo z Česka do Saska vyvážet co nejvíce hnědého a černého uhlí. Osobní doprava byla až na druhém místě. Třináctikilometrový úsek prochází liduprázdnou krajinou. Jediné mezilehlé nádraží, Hora svatého Šebestiána, bylo od obce značně vzdálené. Další dvě zastávky, Menhartice a Reitzenhain v Čechách, si místní vymohli až ve třicátých letech 20. století.



Po druhé světové válce se kraj kolem dráhy vylidnil, doprava na trati byla v roce 1948 zastavena. Koleje však na náspech vydržely až do osmdesátých let, trhací vlak vyjel v roce 1985. Trampové úsek z Křimova do Reitzenhainu pojmenovali jako Mrtvou trať, celých čtyřicet let od ukončení provozu totiž vypadala, že se po ní prohánějí duchové parních lokomotiv.

Hluboká údolí překonávaly tři monumentální příhradové ocelové viadukty. Bohužel se ani jeden nedochoval. Hraniční most byl snesen v sedmdesátých letech při stavbě přeložky silnice I/7 do NDR. Dvoupolový viadukt přes Bezručovo údolí byl odstřelen v roce 1986, poslední až v roce 1994. Dodnes se dochovaly opěrné zdi posledních dvou.

V novém díle Zaniklých tratí se dozvíte, co dalšího se na úseku z Křimova do Reitzenhainu dochovalo a jestli se dá celá trať projít. Uvidíte jedinečné letecké záběry opěrných zdí někdejších viaduktů a mnoho dalšího.



