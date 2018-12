Zaniklé tratě v Česku. Dráha pod Lysou horou nedostala šanci na přežití

Zaniklé tratě Sledovat další díly na iDNES.tv

Zadní Beskydy byly odjakživa zásobárnou kvalitního dřeva. Neustále se tu také řešilo, jak dostat poražené stromy co nejrychleji a nejlevněji k průmyslovým závodům. V roce 1906 se majitel většiny tamních lesů, olomoucké arcibiskupství, rozhodl pro stavbu železnice z Frýdlantu nad Ostravicí do Bílé. První vlak projel 19 kilometrů dlouhou trať 6. srpna 1908.



Během první republiky objevili zapomenutý kraj pod Lysou horou turisté, takže frekvence vlaků neustále stoupala. Po druhé světové válce na konečnou stanici na Bílé jezdily dokonce přímé speciální rekreační rychlíky z Prahy. Jenže to už trati 30a začal zvonit umíráček. Průmyslové Ostravsko nutně potřebovalo pitnou vodu a hluboké údolí říčky Ostravice bylo pro vybudování přehrady ideální.





O zrušení úseku Ostravice - Bílá rozhodly úřady koncem padesátých let. Legendární nápis „Už je to tak, vezeme do Bílé poslední vlak,“ se na lokomotivě objevil 11. ledna 1965. Údolí záhy přehradila sypaná hráz Vodního díla Šance, pod hladinou zůstaly tři stanice.



Přestože je několik kilometrů tratě zalito vodou, rok 2018 byl pro natáčení mimořádně příznivý. Kvůli rekonstrukci přehrady a abnormálnímu suchu se nad hladinou objevily dávno zatopené pozůstatky nádraží Staré Hamry. Díky vstřícnosti státního podniku Povodí Odry jsme mohli natáčet v ochranném pásmu vodního díla. Vznikly tak unikátní záběry, které zanedlouho nebude možné pořídit.



V reportáži vám samozřejmě prozradíme, co dalšího se z bývalé trati dochovalo. Ukážeme opuštěné mosty, zapomenuté propustky nebo desítky let staré pražce, které se jen tak válejí v křoví podél cest. Objevíte také, že se v obci Bílá scházely dvě dnes už zaniklé dráhy. Jedna s normálním rozchodem, jedna úzkokolejná.

Líbí se vám náš seriál? Chtěli byste nám s ním pomoci? Máte doma fotografie nebo amatérské záběry zaniklých tratí? Aktuálně sháníme snímky těchto tratí: Litvínov - Jirkov a Lhotka - Střednice. Napište nám a podělte se o vzpomínky, rádi je uveřejníme. Pište na e-mail: zanikletrate@idnes.cz.