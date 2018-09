VIDEO: Zaniklé tratě v Česku. Cukrovarská dráha rezignovala až před autobusy

, aktualizováno

V jedenáctém díle Zaniklých tratí zamíříme do východních Čech. Ukážeme vám krátkou lokálku, která se 95 let proplétala mezi poli podél říčky Cidliny. Kromě místních svážela hlavně cukrovou řepu do cukrovaru hraběte Paara. Podíváme se na trať 4b ze Smidar do Vysokého Veselí.