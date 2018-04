Zaniklé Sábské království ožívá

Sábské království bylo založeno v 10. století před Kristem a jeho nejslavnější érou bylo období zejména od 8. do 1. století před Kristem. Jeho vyspělost byla srovnatelná s egyptskou i mezopotámskou kulturou, obyvatelé království například vyvinuli i důmyslný zavlažovací systém a obchodovali se Středomořím i

Mezopotámií.

Zrestaurovaný trůn královny je dosud jediným svědectvím jeho dávné slávy, které se podařilo německým archeologům v uplynulých 12 letech prací obnovit. "Balkisin trůn byl znám jako chrám. Rakouský cestovatel Eduard Glaser, který se narodil v Rohozci v Čechách, byl v minulém století prvním, komu se podařilo rozluštit nápisy na jednom sloupu. Ten představoval krále slunce, kterého obyvatelé Sábského království uctívali," vysvětluje Vogt.

Podle vědců byl tento chrám postaven v 10. století před Kristem za časů vlády královny ze Sáby, která byla podle křesťanské tradice manželkou proslulého krále Šalomouna. Přístup do něj měli povoleni jen nejvyšší vládcové a důvěrníci

království. Za další čtyři století byl ale chrám opuštěn a obyvatelé monarchie začali (asi od roku 380) uznávat polyteismus, aby posléze konvertovali k judaismu či ke křesťanství. A v zapomnění byl chrám uvržen po jeho zničení v roce 572 po Kristu.

"Když jsme v roce 1988 začali s vykopávkami, Balkisin trůn byl ukryt pod třímetrovým pahorkem a bylo z něj možné spatřit jen několik sloupů a pár kamenných kvádrů," říká německý archeolog. Nyní je chrám 15 metrů vysoký a je tvořen z jednoho pódia,

nádvoří, velkých hradeb a ze zavlažovacího kanálu čtyři metry dlouhého a tři metry hlubokého. U vchodu do sálu se tyčí šest sloupů, pět o výšce přes osm metrů, poničený šestý dosahuje jen asi do poloviny.

Tři kilometry východně od chrámu, který byl pro veřejnost otevřen letos v listopadu, se připravují další vykopávky. Tým německých, kanadských a amerických archeologů hodlá prozkoumat Mahram Balkis (měsíční chrám), který by měl podle předsedy

německého archeologického ústavu Helmuta Kyrideise odhalit další stránky Sábského království. Od návštěvy oblasti Maríbu jsou zahraniční turisté často odrazováni, protože by zde mohli být uneseni některými místními kmeny, což se již několikrát stalo.

"Mahram Balkis je na archeologické vykopávky a jiná svědectví velmi bohatou oblastí, která by se mohla stát důležitým centrem turistů jako je například aténská Akropole či egyptské pyramidy," míní kanadský archeolog Bill Glansman. Vykopávky v těchto místech, které jsou již nyní každoročním poutním místem pro mnoho obyvatel Arabského poloostrova, by měly trvat asi deset let a stát okolo 12 miliónů dolarů

"Restaurování měsíčního chrámu by mohlo pomoci odhalit tajemství okolo legendární královny ze Sáby a stánek by se mohl stát osmým divem světa," podtrhuje Glansman.