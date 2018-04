Zámky lásky: novodobý mor, který ničí evropská města včetně Prahy

, aktualizováno

Před pár lety by podobná ptákovina napadla jen největší romantiky. Zamknout svou lásku na zámek a klíč hodit do řeky. Jenže lidé se rádi opičí a tak během několika posledních let zámečková mánie milenců zasáhla celý svět.