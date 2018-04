Zámek v Neznašově nazývali malou Hlubokou, teď je z něj ruina

Propadlé stropy, rozbitá okna, děravá střecha, zarostlé okapy, polorozpadlé zdi. Tak dnes vypadá zámek v Neznašově, který se dříve přirovnával k malé Hluboké. Na park s anglickým trávníkem, nádherné sály i kapli ale místní už jen vzpomínají. Ze zámku je ruina.

Po revoluci se majitelé budovy velmi rychle měnili a nakonec zůstal v rukách ženy, která žije ve Francii a o zámek se nestará.

"Je to hrozný, když to vidíte, a majitelka s tím nic nedělá. Vůbec ji tu nevídáme. Je to škoda, protože zámek by se dal využít například jako domov důchodců. Do parku děti raději moc nepouštím," řekla Lenka Vopelová z Neznašova.

Majitelka koupila zámek před osmi roky a správou pověřila svého otce. "Ten ale žije v Příbrami a je mu přes sedmdesát let. Komunikace s ním je těžká. Mysleli jsme si, že kdybychom sehnali peníze, zámek bychom odkoupili, ale pan Šmejkal si ze mě dělá legraci. Když jsem se zeptala, za kolik by nám zámek prodal, tak řekl, že za padesát milionů," uvedla starostka Neznašova Hana Bartušková.

Dodává, že do konce září měla majitelka zámku vyčistit okapy, aby byly na zimu funkční, a měla opravit střechu. "Nic z toho ale neudělala. Jen v parku pokáceli pár stromů a nechali je tam ležet," podotkla Bartušková.

Stavba nejenže hyzdí okolí, ale začíná být i nebezpečná. Zdi se bortí a zámek uvnitř je podle starostky doslova vyrabovaný.

"Není tam nábytek ani dveře a je vytrhané i elektrické vedení. Majitelka s námi vůbec nekomunikuje. Už jsem jí posílala dopis do Francie, přišla mi doručenka, že ho převzala, tak uvidíme, zda odpoví," řekla starostka.

Vzpomíná přitom na dobu před dvaceti lety, kdy měl zámek kompletně opravenou střechu i rozvody elektřiny a vody. To bylo v době, kdy armáda objekt předávala soukromému majiteli. "Teď zámek chátrá a za chvíli asi spadne. Kdyby to vlastnil někdo, kdo o to opravdu stojí, tak by se to nestalo," míní starostka Bartušková.