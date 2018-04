Zámek v Častolovicích otevřel soukromé pokoje

Mimořádně byl totiž zpřístupněn penzion majitelky zámku hraběnky Diany Sternbergové a její soukromé pokoje. "Tyto místnosti ukazujeme návštěvníkům zřídka. Většinou se tak děje třikrát až čtyřikrát ročně - například o Velikonocích, Vánocích a jednou také během prázdnin. Poslední den před nástupem do školy to přece může být hezký zážitek a dnes je zde rodin s dětmi skutečně více než obvykle," míní průvodkyně Veronika Novohradská.

Houf dětí netrpělivě očekávajících zahájení prohlídky její slova potvrzoval. Prohlídka začala v obytném křídle, jehož přízemí obývalo služebnictvo a horní patro majitelé zámku. Zraky návštěvníků se však poslušně neupnuly k zařízení pokoje, jak tomu na zámcích bývá, ale všichni si hned všimli velké černobílé kočky povalující se na stole, která byla k všeobecnému překvapení a radosti děti živá. Jelikož její pohlazení bylo v ceně vstupného, musela snést doteky asi patnácti rukou.

Průvodkyně se však brzy ujala slova a rodiče postupně zakrývali neposlušná dětská ústa. Zájemci o historii se dozvěděli, že nynější penzion sloužil jako dívčí škola, posléze jako škola textilní a před restitucí zde byl internát pro chlapce, kteří se v Kostelci nad Orlicí učili opravovat lednice. "Jistě si dovedete představit, jak to tady vypadalo. Spousta věcí se rozkradla, spoustu učni zničili. Celé prostory byly hodně zdevastované - prokopané dveře, otlučené zdi, podlahy propálené od kamínek," barvitě líčí průvodkyně.

Dnes už ale i tato nedávno minulá doba patří k historii, protože prostory jsou nově zrekonstruovány. "Paní hraběnka přemýšlela, jak tyto místnosti využít, protože pro sebe je nepotřebuje. Rozhodla se pro penzion a sama navrhla interiéry pokojů. Uplatnila v nich angloamerický styl, jak je patrné z kombinace různých vzorů. Najdeme zde květiny na tapetách, kostičkované přehozy na postelích a k tomu proužkovaný koberec. Společně s barevnými stěnami to působí velmi útulně," ukazuje Novohradská.

Utajen nezůstal ani pokoj, který si oblíbila Olga Havlová a v němž s manželem několikrát přenocovala, neboť s hraběnkou Sternbergovou byly přítelkyně. Návštěvníci mohou nahlédnout i do ryze soukromých místností, jež hraběnka a její rodina obývá, například do kuchyně, obývacího pokoje či do herny a ložnic jejích čtyř vnoučat. "Jen vás prosím, chovejte se jako na návštěvě," žádala průvodkyně. Ta nemá o veselé zážitky nouzi. "Lidé jsou opravdu různí. Už se nám stalo, že jedna zvídavá paní kontrolovala paní hraběnce ledničku," směje se brigádnice, budoucí studentka medicíny, která v Častolovicích provází už čtvrtou sezonu. Návštěvníci opouštěli zámecké prostory zjevně spokojeni.