Zámek Sychrov zve na pohádky, prohlídky s princeznou i balónové létání

Novogotický zámek Sychrov se často představuje jako místo, kde se natáčela řada filmových pohádek. Vstoupit do pohádky „naživo“ tu můžete už o víkendu 18. a 19. dubna, kdy si zámek prohlédnete v doprovodu průvodců v pohádkových kostýmech. Zároveň se vám představí nové návštěvnické centrum s prodejnou suvenýrů, kavárnou a dětským koutkem v pohádkovém a zámeckém stylu. A dokonce se bude hrát i divadlo!

Pohádkové představení a prohlídky s princeznou

Při pohádkové prohlídce se přímo před vašima očima v zámeckých komnatách odehraje příběh O ukradeném měšci, kdy klid na zámku překazí čarodějnice a její pomocník toužící po bohatství. Přibližně hodinová prohlídka začíná v sobotu i v neděli v 10.00 hodin.

Děti si zámek Sychrov mohou prohlédnout společně s princeznou.

Po oba dny si také můžete Sychrov prohlédnout společně s princeznou; zkrácené prohlídky na motivy známé české pohádky jsou určené zejména dětem a trvají půl hodiny. Krásně oblečená princezna provede děti nejhezčími pokoji a vysvětlí jim, co ve které místnosti princezny dělávaly, na konci prohlídky se mohou děti s princeznou vyfotit.

Prohlídky s princeznou začínají během víkendu 18. a 19. dubna v každou celou hodinu a je to výjimečná příležitost - mimo sezónu je zámek nabízí jen výjimečně, užít si je můžete jedině během července a srpna.

Za vstupenku na každou z pohádkových prohlídek zaplatíte 150 Kč. Pro děti od 3 do 15 let je vstupné za 100 Kč, za děti do 3 let zaplatíte 20 Kč, rodinné vstupné stojí 400 Kč.

Balóny na Sychrově (i nad Sychrovem)

I letos se na zámku pořádá Sobota bratří Montgolfierů; v kalendáři si pro ni zaškrtněte datum 25. dubna. Co mají společného objevitelé horkovzdušných balónů a zámek Sychrov?



Novogotický zámek Sychrov znáte z řady pohádek a filmů.

Zámek totiž více než sto let patřil pánům z Rohanu, prastarému francouzskému rodu. Rohanové byli díky obratné sňatkové politice spřízněni téměř se všemi panovnickými rody v Evropě, což se jim vymstilo v době velké francouzské revoluce. Uprchli z vlasti, usadili se v rakouské monarchii a jejich reprezentativním rodovým sídlem se stal právě zámek Sychrov.

Ale zpátky k Montgolfierům: Ti totiž kromě prvního horkovzdušného balonu na světě vynalezli také vodní trkač. Rohanové vynález koupili, přivezli na Sychrov, usadili ho na říčce Mohelce a vodou z něj pak zásobovali celý zámek.

Právě proto bude mimořádně otevřená vodárenská věž v zámeckém parku, užijete si také výstavu Technopolis, zaměřenou zejména na vynálezy a vynálezce 19. a 20. století, i přednášky o historii balónového létání. Pro děti jsou nachystány kreativní dílny a když bude v sobotu přát počasí, uvidíte samozřejmě i létající balóny!

Jako kníže Rohan

Kromě známé písně Richarda Müllera Rohany dodnes připomíná například Rohanský ostrov, Rohanské nábřeží a Rohanský palác v Praze na Malé Straně, a také obnovená Rohanská alej v sychrovském zámeckém parku. Jednu ze tří páteřních os rozsáhlého anglického parku původně místo pyramidálních dubů lemovaly topoly, a zároveň měla být asi třikrát delší: Měla totiž lemovat cestu od zámku až ke kostelu v Jenišovicích, kde Rohanové chtěli zřídit rodinnou hrobku.

Protože ale část pozemků patřila majitelům panství na Hrubém Rohozci, k vybudování hrobky nikdy nedošlo a i alej zůstala kratší. Nyní končí u původní příjezdové cesty k zámku, kde na ni navazuje alej lip.

Letos na podzim začne regenerace dalších částí zámeckého parku. Po jejím dokončení by podobně jako zámek měl i park vypadat jako v dobách největšího rozkvětu během druhé poloviny 19. století.