Zámek Sychrov obsadí Skotové. Přinesou hudbu, whisky i sportovní klání

Zámek Sychrov, ležící ve stejnojmenné obci na Liberecku, hostí festival Skotské hry už počtrnácté. Letošní ročník zahájí v pátek 29. srpna, který nese podtitul "Skotské tance pro všechny". Program začne ve 20 hodin před areálem zámku v tábořišti, a jak jeho název napovídá, večerem doslova protančíte. Trojice tanečních skupin vám skotské tance předvede a kroky vás naučí.

Tančit se bude také v hlavní den Skotských her - v sobotu 30. srpna. Ta se ponese v duchu hudebních a tanečních vystoupení, ochutnávek letité whisky a sportovních klání. Bohatý program v tento den poběží od 9 hodin do půlnoci v celém zámeckém areálu. Zatímco hlavní scéna před zámkem bude nabitá koncerty, ta vedlejší v přilehlém parku bude patřit výuce tradičních skotských tanců i sportovním soutěžím.

Vzduchem budou létat kameny i kladiva

Troufnete-li si, utkejte se na Sychrově ve skotských těžkoatletických disciplínách! V zámeckém parku můžete v době od 9 do 14:30 hodin poměřit síly v hodech kládou, skotským kladivem nebo závažím do dálky a do výšky a ve vrhu kamenem. Uspějete-li v kvalifikaci, postoupíte do finále mezi české reprezentanty, které proběhne od 15 do 18:30 hodin. Vítězové jednotlivých soutěží pak získají věcné ceny od sponzorů festivalu.

Hod kládou je jednou ze skotských těžkoatletických disciplín

Skotské hry se pokusí o český rekord

Máte-li doma kilt nebo kostkovanou suknici, vyrazte s ní v sobotu mezi 14:45 a 15:15 hodin na sychrovskou hlavní scénu. Možná právě díky vám se letošní Skotské hry zapíšou do české knihy rekordů. Předpokladem úspěchu je totiž účast co největšího počtu takto oděných mužů v jeden okamžik na jednom místě.

Muži v kiltech zabojují o zápis do české knihy rekordů Na Sychrově vás naučí skotské a irské tance

Na Sychrov přivezou whisky z celého světa

Program festivalu i letos zpestří whisky slavnosti. Na zámek už počtvrté dorazí jednotliví dovozci a distributoři skotské whisky z České republiky i ze zahraničí. Přivezou několik set druhů skotské blended a single malt whisky a pro srovnání chutí nabídnou i další světové zástupkyně. Vedle základní řady jednotlivých distributorů představí také whisky ze zrušených palíren nebo starší ročníky - mezi nimi i perličku v podobě Haig Silver Cup, whisky lahvované v roce 1948.

Whisky slavnosti oživí Skotské hry na Sychrově už počtvrté

Najděte poklad v zámeckém parku

Na Sychrově letos přichystali novinku v podobě letní rodinné hry o poklad medvědího klanu. Vybaveni speciální mapou se můžete vydat do zámeckého parku a pokusit se najít tři tajné kódy, které vám otevřou cestu k části pokladu. Čím více ze tří čísel objevíte, tím větší šanci máte. Zkusit své štěstí můžete denně do konce srpna.

Ptáte-li se, co mají medvědi společného se sychrovským zámkem, vydejte se na výstavu Ze života medvědího klanu do zámeckého sklepení. Výstava je otevřená souběžně s návštěvní dobou zámku, v srpnu tedy od 9 do 16:30 hodin.

Výstava Ze života medvědího klanu ve sklepení zámku Sychrov