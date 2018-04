Zámek Slavkov u Brna

V osudné pondělí 2. prosince 1805 v pět hodin ráno začíná jedna z nejkrvavějších bitev evropských dějin. Francouzský císař Napoleon I. stojí se svými 75 tisíci vojáků na kopci Žuráň u Šlapanic a proti sobě na prackých výšinách má spojenecká vojska ruského cara Alexandra I. a rakouského císaře Františka I. o síle 90 tisíc mužů. Napoleon vsadil na mladé důstojníky, moderní způsob vedení boje a součinnost všech zbraní a jednotek. Členitosti terénu využil k rozptýlení svého méně početného vojska. Po devítihodinové krvavé bitvě zůstalo na válečném poli ležet přes 18 tisíc mrtvých vojáků. V následujících dnech byli pohřbeni do pětadvaceti šachet. Smírem, podepsaným 6. prosince 1805 na Slavkovském zámku, upevnil Napoleon svou oslňující moc v Evropě. Pokud vás zajímají podrobnosti spojené s bitvou u Slavkova, přijeďte se do těchto míst podívat. Kraj, kde se drama odehrálo, má tisíciletou historickou a kulturní tradici, v českých zemích patří k nejdříve osídleným. Je pozoruhodný nejen četnými pamětihodnostmi, ale i přírodními krásami a rezervacemi. Slavkov, v cizině známý spíše pod názvem Austerlitz, leží dvacet kilometrů východně od centra jihomoravské metropole. Z hlediska turistického zájmu má ideální polohu blízko dálnice na trase Brno-Olomouc. Město je spojeno především se zmíněnou bitvou »tří císařů«. Dominantu Slavkovského bojiště tvoří Mohyla míru, secesní památník postavený v letech 1902-1912 jako naplnění myšlenky učinit z centra někdejšího bitevního pole pietní »místo světla«, memento válek. Mohyla stojí na pracké výšině (jižně od obce Prace) v místě, kde Francouzi rozhodli o svém vítězství nad spojeneckými vojsky. Je dominantou a přirozeným středem chráněné památkové zóny. V podzemí jsou uloženy ostatky padlých, nalezených na bojišti v tomto století. Expozice v přilehlém muzeu informuje návštěvníky o průběhu bitvy a tehdejší vojenské technice. V areálu památníku probíhá každoročně kulturní léto a na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí. Slavkovský zámek dnes nevlastní památkáři, ale město. Jeho původně renesanční vzhled změnila barokní přestavba, která trvala od konce devadesátých let 17. století do šedesátých let 18. století. Je dokladem vytříbeného vkusu K ouniců. T ento šlechtický rod zde mimo jiné založil galerii malířského umění své doby. Nádherné interiéry zámku jsou bohatě zdobené štuky, freskami a vzácnými obrazy. Zcela výjimečným prostorem je centrální oválný Historický sál se specifickou akustikou, který byl svědkem mnoha významných politických jednání. Dnes se zde pořádají koncerty, kongresy, galavečery a jiné oslavy. Černá kuchyně se v současné době využívá rovněž k slavnostním příležitostem a oficiálním návštěvám. T uristům je přístupna jen po předchozím objednání. Pěstěný zámecký park o rozloze téměř 16 hektarů patří k nejkrásnějším areálům historických zahrad na Moravě. Zasahuje do půdorysu města a vytváří tak jednotný komplex zámku a jeho okolí.Výchozím místem na Slavkovské bojiště a k Mohyle míru jsou Šlapanice, kam jede trolejbus č. 131 z Brněnského hlavního nádraží. Při cestě vlakem je to železniční stanice na trati 0340 Brno-Veselí nad Moravou. A utem nebo autobusem odbočíte do Šlapanic z dálnice PrahaBrno-Ostrava (výjezd na 2101 km).Šlapanice - na náměstí muze um, historicky renesačně barokní budova. V den bitvy se zde nacházel štáb IV.francouzského armádního sboru maršála Soulta. Zámek hraběte Bl(megena sloužil jako polní lazaret. V kostele Nanebevzetí Panny Marie byli internováni zajatci. Žuráň - kopec poblíž obce Po dolí, na něm památník s replikou plastické mapy bojiště (exteritoriální území Francie v ČR). Telnice - Boží muka, symbolizují místo nad šachtovým hrobem Santon - pahorek západně od obce Tvarožná, kaple z roku 1832 s pamětními deskami generálů- Celý červenec a srpen je mohyla slavnostně osvětlena, jinak pouze o státních svátcích a významných dnech.- Stálá výstava »Napoleon a slavkovská bitva« v přízemí severního křídla zámku bude od 1. října 1999 do dubna 2000 zavřena z důvodu rekonstrukce.