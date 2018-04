Zámek se mění v perlu Fulneku, má z něj být skvostný hotel

Nejvýraznější dominanta Fulneku v poslední době poutá čím dál větší pozornost. Za poslední dva roky, kdy se její nový majitel pustil do rozsáhlých oprav, zámek dostal novou střechu a téměř celou fasádu. Z oprýskané chátrající budovy se tak znovu stává klenot.

"Před revolucí se o něj nikdo moc nestaral, nechali ho chátrat. Byl tam sklad pro vojáky. Teď vypadá konečně k světu," komentuje situaci fulnecká rodačka žijící v Ostravě Eva Hlucháňová.

Z historie zámku Zámek vznikl na místě bývalého gotického hradu. K zásadní přestavbě hradu v dvoupatrový renesanční zámek došlo až v 60. a 70. letech 16. století. V roce 1801 vypukl v zámku rozsáhlý požár, který se rozšířil i na město. Svou konečnou podobu pak zámek dostal po úpravách, které skončily v roce 1824. Areál tvoří dva objekty - Horní zámek a mladší takzvaný Dolní zámek. Ten byl budován od poloviny 18. století na místě opevnění. Posléze byl upraven na byty a kanceláře vrchnostenských úředníků a hospodářské prostory.

"Momentálně dokončujeme fasádu. Pak nás bude čekat zařizování vnitřních prostor," říká Teodor Reinhold, ostravský podnikatel, který si historickou budovu pořídil před třemi lety za 10,8 milionu korun na brněnské dražbě.

Na začátku oprav před dvěma lety avizoval, že do tří let by chtěl rekonstrukci dokončit. "Teoreticky bychom to stihnout mohli. Na konci příštího roku bychom chtěli otevřít," dodává.

Zahrada se stala oblíbeným místem snoubenců

Město jeho snahu vítá. "Panu Reinholdovi určitě fandíme a budeme rádi, když bude zámek co nejdříve přístupný veřejnosti," říká starostka Fulneku Jana Mocová s tím, že peníze, které město získává každý rok na památky, tentokrát poskytli vlastníkovi zámku.

"Požádali jsme o dotaci z ministerstva kultury na regeneraci památkových zón. Dostali jsme 1 milion 20 tisíc korun. Museli jsme dokrýt 10 procent, vlastník památky 40 procent."

Zatímco se zámek opravuje, zámecká zahrada se stává stále oblíbenějším cílem snoubenců. "Nový majitel zahradu udržuje a zvelebuje. Jsou tam nádherné svatby," zmiňuje starostka a dodává, že sňatky se tam uzavíraly i v minulosti. "Teď jich je ale více. Musí však být hezky, protože na nepříznivé počasí zahrada zařízena není," poukazuje starostka.

Tak zámek ve Fulneku vypadal v roce 2009.

Zámek z 16. století koupil asi před osmdesáti lety poslanec a velký vlastenec Jaromír Špaček, kterému jej zabavili nejprve nacisté, později pak komunisté. "Své sídlo na zámku měla armáda, kterou vystřídal sklad zdravotnického materiálu," uvedl amatérský historik Jiří Kovář, který se zabývá památkami na Novojičínsku.

Po sametové revoluci v roce 1989 zažádal o navrácení zámku Špačkův syn Rostislav. Jeho žádost o restituci ale dlouho blokoval jeho bratranec. Před pár lety měla o zámek zájem Česká centrála cestovního ruchu, která zde chtěla vybudovat luxusní hotel s golfovým hřištěm. Projekt se však neuskutečnil.

Čechoameričan Rostislav Špaček přesto do majetku mnoho investoval. Právě on zvelebil okolí zámků včetně rozsáhlých parkových úprav. Více však už starý muž neměl sílu zorganizovat, proto zámek nabídl k prodeji. Pak se na scéně ocitl ostravský podnikatel Reinhold.