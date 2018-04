Zámek Schönbrunn, rakouská Versailles

V současnosti je však patrný rozdíl mezi těmito místy: rakouský zámek, jeho interiéry i zahrady, je k překvapení mnohých udržován lépe než jeho francouzský kolega. Důvod je možná prostší, než se zdá - zatímco Versailles jsou v rukou státu, schönbrunnskou administrativu řídí soukromá firma. Schönbrunn, nádherní barokní stavbu, začal stavět architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu za císaře Leopolda I. Ten sdělil svému staviteli prosté a současně složité přání: chtěl postavit luxusní letní palác na místě, kde byl objeven krásný pramen (proto německy schöner Brunnen). A Fischer se podobně jako jeho nástupci (například za Marie Terezie Nikolaus Pacassi) snažil ze všech sil. Výsledkem je technicky, architektonicky i stylově dokonalá stavba, jejíž součástí je například 2000 místností, k dispozici je i kaple a divadlo. Celý zámek je přísně symetrický a podobné jsou i krásné zahrady. A proč je exteriér paláce sytě žlutý? Marie Terezie prý tuto barvu milovala. V paláci žil v letech 1805 a 1809 i francouzský vojevůdce Napoleon a v roce 1918 právě zde definitivně skončila habsburská monarchie. V Modrém čínském salonku toho roku císař Karel I. abdikoval a Rakousko se stalo republikou a na troskách říše vzniklo i bývalé Československo. Kromě vlastního zámku je zde k vidění i takzvaná římská zřícenina, což je napodobenina kartaginské stavby s korintskými sloupy, byla však postavena až v roce 1778. Ve Wagenburgu, to byla zase Zimní jezdecká škola, je umístěna sbírka císařských kočárů, saní a nosítek. V Palmenhausu, velkém skleníku, se pěstuje dodnes mnoho druhů vzácných a exotických rostlin. Už více než 240 let je v areálu i zoologická zahrada. Pro ty, co fotografují, je lákadlem Gloriette, neoklasicistní kolonáda, jež je na kopci za palácem a je z ní pěkný výhled.

JAK SE TAM DOSTAT:

Stanice metra trasy U4 je kousek od paláce.

KDY JE OTEVŘENO:

Od dubna do konce října každý den od 8,30 do 17,00. Od listopadu do konce března od 8,30 do 16,30. Pozor, palác patří mezi největší atrakce Vídně, každý den jej navštíví v průměru 25 000 lidí, je proto lepší se vyhýbat víkendům.

DOBA PROHLÍDKY:

Pokud jdete s průvodcem, trvá prohlídka necelou hodinu, ta delší dvě hodiny, dvě hodiny může zabrat i návštěva zahrad.

VSTUPNÉ:

Do 22 místností bez průvodce 80 šilinků (děti 30), s průvodcem do 40 místností za 95 šilinků (děti 40). Prohlídky s průvodcem jsou možné i v jiných jazycích než v němčině.