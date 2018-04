Zámek Opočno patří k největším magnetům kraje

Zámek v Opočně je druhou nejnavštěvovanější památkou v Královéhradeckém kraji. Vloni si jej prohlédlo 68 tisíc lidí. "Návštěvníkům se nejvíc líbí zbrojnice. Ale je tu tolik zajímavých věcí, například obrazárna či nábytek v interiérech, že každý si najde něco, co ho uchvátí," řekla pokladní Eva Holansová. K nejvýznamnějším expozicím zámku patří obrazárna založená Františkem Colloredo-Mansfeldem. Do Opočna se sbírka dostala v roce 1895. Díla dokumentují vývoj italské malby od 16. do 18. století a jsou mimo jiné z okruhu dílen Raffaela či Tintoretta. Asi sedmdesát obrazů ze sbírky soud v roce 2000 vrátil zpět dědicům rodu. Jsou mezi nimi vynikající díla neapolské i benátské malířské školy, například Dido a Aeneas od Francesca Solimena, Poslední večeře Páně od Leandra Bassana nebo Samson a Dalila od Jacopa Palma il Giovana. Opočno se také pyšní rozsáhlou sbírkou zbraní. Svojí kvalitou se řadí k nejvýznamnějším v České republice. Jsou v ní exponáty z 16. až 19. století z nejznámějších dílen v Evropě. K zajímavým exponátům patří například šavle jatagany, které si vojáci Rakousko-Uherska přiváželi jako upomínku z bojů v Bosně a Hercegovině. Indii zastupují sekery nejrůznějších tvarů, které patřily k základní výzbroji původního obyvatelstva indických hor a džunglí. Výjimečná je kolekce dýk a šavlí z jihovýchodní Asie. Unikátem je odlitek bronzového bubnu zdobeného jemným reliéfem a žabičkami. Významnou část sbírek tvoří předměty v etnografických sálech. Josef II. Colloredo-Mansfeld jako jeden z prvních šlechticů v zemi podnikl v roce 1901 až 1902 dvě výpravy do oblasti jižního Súdánu. Ve sbírce jsou i indiánské předměty ze Severní Ameriky. Vynikající ukázkou jsou obleky prérijních indiánů včetně čelenky a kalumetu vyrobeného z červeného kamene - catlinitu. Součástí areálu je anglický park. Byl vybudován v údolí Zlatého potoka jako park s romantickými stavbami a vodopády. Plocha před letohrádkem sloužila již za Trčků z Lípy jako užitná, okrasná i ovocná zahrada.Pokud Kristina Colloredo-Mansfeldová získá opočenský zámek, chce ho ponechat otevřený pro veřejnost.