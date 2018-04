Zámek Náměšť nad Oslavou slaví 450 let od zahájení stavby

Na místě dnešního zámku v Náměšti nad Oslavou samozřejmě kdysi stával hrad a ještě před ním tvrz, ale ty narozeniny slavit nemohou, protože příběh jejich vzniku by musel začínat slovy „bylo nebylo“. Ani obranná válcová věž, ani dochovaná část hradebního zdiva neprozradí víc, než že pochází snad ze 13. nebo 14. století.

A tak se v Náměšti slaví letopočet, který je jistý: rok 1565. A protože o přestavbu náměšťského hradu na rozsáhlý renesanční zámek se zasloužili páni z Žerotína, úvodní akce patří právě jim.

Zámek opět patří Žerotínům

Atraktivní noční prohlídky s divadelním představením slibují romantiku i tajemství.

Žerotínský víkend se odehraje v sobotu a v neděli 6. a 7. června. V sobotu ve 14.00 hodin začne fanfárami vernisáž výstavy Po stopách Žerotínů, během odpoledne pak bude následovat přednáška, koncert renesanční hudby v zámecké knihovně za jednotné vstupné 100 Kč a divadelní představení Rivalové, inspirované skutečným příběhem pánů ze Žerotína. Hraje se dvakrát, v 19.00 a 21.00 hodin, dospělí zaplatí 90 Kč, senioři, studenti a děti 60 Kč.

V neděli 7. června vás čeká koncert žáků náměšťské umělecké školy a vernisáže výstavy stolování a přehlídky historických květinových dekorací; obě instalace budou součástí první prohlídkové trasy. Uvidíte, jak vypadalo stolování v pánském či dámském apartmá, snídaňovou, postní i velkou banketní tabuli anebo způsob, jakým se panstvu servírovala čokoláda.

Koncerty a umění

Během letních měsíců se na zámku konají dva koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae.

Zámek letos hostí také dva koncerty 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. První koncert s názvem Hudba jen chvíli zní v podání Dominique Visse Trio se koná v předvečer Žerotínského víkendu, v pátek 5. června, při druhém koncertu v pondělí 15. června zazní Bachovy skladby v podání Švédů Lisy Rydberg a Gunnara Idenstama. Oba koncerty začínají v 19.30 hodin v zámecké knihovně, vstupenka na první koncert stojí 250 Kč, na druhý 200 Kč (snížené vstupné 200 / 100 Kč).

Stejně jako v minulých letech i letos se v Náměšti nad Oslavou uskuteční Mezinárodní setkání výtvarníků, spojené s výstavou plastik; umělecká díla můžete od konce června až do konce srpna vidět jednak v zámeckém parku, jednak v Galerii 12 v Kaštanové ulici.

Muž se železnou maskou a Frankenstein

Ani letos nebudou v letním programu náměšťského zámku chybět atraktivní noční prohlídky s divadelním představením. V sobotu 18. července se kolem vás během prohlídky zámku odehraje příběh muže se železnou maskou, v sobotu 15. srpna bude vaším průvodcem Frankenstein. V obou případech jde o autorské představení Divadla v pohybu Exulis, prohlídky začínají v 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 a 22.00 hodin a je vhodné rezervovat si místa předem. Dospělí zaplatí vstupné 100 Kč, děti, studenti a senioři 60 Kč, rodinné vstupné vás vyjde na 250 Kč.

Folkové prázdniny a operní tvorba

V historickém centru Náměště nad Oslavou stojí barokní kamenný most, jeden z nejstarších na Moravě.

Od soboty 25. července do soboty 1. srpna se na zámek, do parku i do města můžete vypravit na Folkové prázdniny, jubilejní 30. ročník letního multižánrového festivalu plného divadel, recitálů, výstav a tvůrčích dílen, kdy každý den vyvrcholí koncertem na zámeckém nádvoří.

Vzápětí po skončení Folkových prázdnin ovládne zámecký areál hudba klasická, Moravian Masterclass, tedy letní mezinárodní mistrovský kurs interpretace české operní a písňové tvorby pro studenty prestižních zahraničních hudebních škol. Jeho vyvrcholením bude závěrečný koncert účastníků v zámecké knihovně ve středu 12. srpna v 17.00 hodin. Vstupné je zdarma.

Tečky za létem i za oslavami

O tečku za letními prázdninami se postará jako každý rok Hradozámecká noc, ale program oslav bude pokračovat ještě dvěma akcemi. Tou první budou tradiční zámecké koncerty, které správa zámku pořádá ve spolupráci s rodinou Haugwitzů. Čtvrtstoletí úspěšné spolupráce letos oslaví dvojkoncert, a to v pátek 18. září koncert rodiny Haugwitzů a v sobotu 19. září slavnostní koncert s recepcí, který bude zároveň vyvrcholením oslav výročí 450 let od zahájení výstavby zámku.

Oslavy pak završí adventní koncert, který se na zámku v Náměšti nad Oslavou bude konat v neděli 29. listopadu. Jenže když něco končí, něco nového zároveň začíná - a to je i případ adventního koncertu, který společně s koncem oslav zahájí čas adventu a oslavy Vánoc.