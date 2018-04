Zámek Kozel si drží v západních Čechách první místo v navštěvovanosti

"Zvýšení návštěvnosti zaznamenaly letos zámky Horšovský Týn, Kozel a Kynžvart. Pronikavě se zvedl právě zájem o prohlídky Kynžvartu, který ještě loni nabízel jen omezené expozice, zatímco letos se po čtyřiadvaceti letech otevřel celý," uvádí Karel Drhovský, ředitel Památkového ústavu v Plzni.

Zatímco loni na Kynžvart zavítalo 34 tisíc lidí, letos bylo toto číslo více než dvojnásobné. Zámek Kozel už nyní vykazuje stejnou návštěvnost jako za celý loňský rok, tedy přes 135 tisíc návštěvníků. "Do konce roku jsou však mnohé památky otevřené objednaným skupinám a někteří dokonce připravují vánoční program, takže se celková návštěvnost ještě zvýší," předpokládá Drhovský. Ačkoliv budou moci turisté zavítat na památky až na jaře příštího roku, Kynžvart dosud své brány neuzavřel. "Stále přijíždějí objednané zájezdy. Otevřeno budeme mít také od Vánoc do začátku ledna," upozorňuje kastelán Miloš Říha. "I když máme letos v zimě oficiálně pro veřejnost uzavřeno, myslím, že příští rok už nás celoroční provoz stejně jako má například Karlštejn nemine," domnívá se Miloš Říha.

Právě Kynžvart patřil před svým uzavřením kvůli rekonstrukci před čtvrtstoletím k nejnavštěvovanějším památkám v tuzemsku. Například v roce 1968 si jej prohlédlo přes 150 tisíc návštěvníků a v roce 1975 bylo toto číslo jen o pět tisíc menší. Ve srovnání s tím na Kozel zavítalo v polovině 70. let přes 84 tisíc návštěvníků a na největší českou hradní zříceninu Rábí přes 54 tisíc lidí. "Lidé jako by zapomněli, že Kynžvart byl zavřený čtyřiadvacet let a ptají se, zda rekonstrukce trvala opravdu dva roky, což je období, kdy rekonstrukce vlastně vrcholila. Lidé jsou také překvapeni bohatstvím sbírek a zachováním původních interiérů," sděluje Říha.

Kynžvart se cele opravený, i s právě dokončenou fasádou oslaví znovuotevření příští týden. Největší propad návštěvnosti postihl hrad Rábí na Sušicku, který navštívilo pětatřicet tisíc lidí, což je o dvacet méně, než loni. "Hrad byl až do začátku července uzavřený kvůli tomu, že v jeho prostorách pracovali ruští filmaři. Přesto jsme se sezonou spokojení," tvrdí kastelnám Michal Novák. Pro příští rok plánuje Michal Novák na hradě otevření rekonstruované nástupní věže a vstupu na druhé nádvoří opravenou pátou hradní branou.

Méně lidí zavítalo také na hrad Velhartice. "Loni jsme poprvé otevřeli expozici na zámku a tudíž samozřejmě přibylo návštěvníků. Celkově jsem ale se sezonou spokojený. Navíc letos celkově ubylo návštěvníků na Šumavě," říká kastelán Petr Mejstřík s tím, že příští sezonu otevře na velhartickém zámku rytířský sál a lovecký salonek. "V létě přijelo na Šumavu opravdu o pětinu méně turistů, než loni, kdy jsme odhadovali návštěvnost na 1,75 milionu lidí," přitakává Zdeněk Kantořík, mluvčí Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Mezi největší projekty, které pro příští návštěvnickou sezonu Památkový ústav v Plzni připravuje, patří umístění restaurovaného relikviáře svatého Maura na zámku Bečov nad Teplou. "Restaurování relikviáře má skončit do poloviny příštího roku a hned poté cennost převezeme ma Bečov, kde ji vystavíme," upozorňuje Karel Drhovský.

Relikviář svatého Maura považují odborníci po korunovačních klenotech za druhou nejcennější památku v tuzemsku. "Dalším rozsáhlým projektem bude akce nazvaná Sláva barokní Čechie na zámku Nebílovy a v klášterech Plasy a Kladruby. V Nebílovech představíme lidové zvyky a barokní kulturu vážící se ke květinám, budeme pořádat trhy, průvody maškar a další akce. V Plasích bude festival hudby českých barokních salonů a v Kladrubech festival české barokní chrámové hudby," vyjmenovává Drhovský.