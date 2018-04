Zámek, kam je dobré jít v plavkách. Na Hellbrunnu vás čeká bidet a sprcha

Může se hodit Hellbrunn

V letních měsících je prohlídka od 9-18 hodin, večerní prohlídky v 19, 20, 21, 22 hodin, vodní hrátky trvají asi 30-40 minut. Vstupné:

Dospělí 8,50 eur, děti od 4-18 let - 3,80 eur, skupiny nad 20 lidí 6,50 eur. Více na: www.hellbrunn.at Stieglerův pivovar s muzeem

V červenci a srpnu otevřeno denně od 10-19 hodin, začátek poslední prohlídky hodinu před koncem. Skupiny nad 15 lidí je nutné ohlásit předem. Pivnice je otevřena od pondělí do soboty od 11-14 hodin, a od 18-24 hodin, v neděli od 11-14 hodin. Vstupné 9 eur, děti od 6-16 let 4 eura. Více na: www.brauwelt.at Untersberg

Dvoukabinková lanovka (každá pojme 50 lidí) stojí pro oba směry pro dospělé 19 eur, děti od 6-14 let - 9,50 eur za první dítě, ostatní zdarma, skupiny nad 15 lidí 17 eur, studenti 13 eur, psi s náhubkem 5,50 eur. Lanovka jezdí každou půlhodinu, od července do září od 8:30 do 17:30. Doba jízdy asi 10 minut. Z vrcholové stanice jsou nádherné hřebenové túry. Více na: www.untersbergbahn.at.