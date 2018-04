Zámek Hluboš se otevřel veřejnosti

"Lidem nabídneme prohlídku loveckého salonku, velkého koncertního sálu, jídelny s expozicí věnovanou historii Hluboše, dvou salonků dokumentujících život a dílo T. G. Masaryka i jeho ženy Charlotty a novou výstavní síň. V ní se budou moci i občerstvit a zhlédnout půlhodinový film o Masarykově pobytu na Hluboši," řekla Alena Velková, jejíž manžel je jedním ze spolumajitelů zámku, kteří ho získali v restituci. "Snažíme se ho zrekonstruovat a oživit. To je jediná šance, jak ho zachránit," poznamenala.

Intenzivní přípravě prohlídkové trasy věnovala Alena Velková tři roky života. Procházela archivy, setkávala se s pamětníky a získané informace v kontaktu s historiky třídila a sepisovala. "Dějepisu jsem na škole moc neholdovala a o Masarykových jsem až do příchodu na Hluboš měla pouze kusé informace od svých rodičů a prarodičů, kteří je uctívali jako velké demokraty. S přípravou prohlídkové trasy však můj zájem o prvního československého prezidenta i jeho manželku narůstal. Nyní se již považuji za jejich velké příznivce," tvrdí Alena Velková.

Její práci ve prospěch uchování myšlenkového odkazu T. G. Masaryka ocenilo v březnu čestnou medailí i Masarykovo demokratické hnutí. Prohlídková trasa bude otevřena denně kromě pondělí, a to do konce června, a od září do listopadu od 10.00 do 15.00, během letních prázdnin pak od 10.00 do 17.00. Dospělí zaplatí za vstupné 60 korun, děti od 6 do 15 let, důchodci, vojáci a studenti polovinu.